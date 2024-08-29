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  4. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek İstanbul Başsavcısı Şaban Yılmaz’ı ziyaret etti! Başsavcı'dan talebi ortaya çıktı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek İstanbul Başsavcısı Şaban Yılmaz’ı ziyaret etti! Başsavcı'dan talebi ortaya çıktı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.08.2024 18:25
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Galatasaray'da son günlerin 1 numaralı gündemi karaborsa iddiaları olurken, Başkan Dursun Özbek İstanbul Başsavcısı Şaban Yılmaz’ı ziyaret etti. İşte detaylar...

Galatasaray’da yaşanan bilet krizinin yankıları sürerken Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Dursun Özbek konuyla alakalı olarak bir ziyaret gerçekleştirdi.

BAŞSAVCI İLE GÖRÜŞTÜ

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Haluk Yürekli’nin haberine göre, Dursun Özbek ve bazı yönetim kurulu üyeleri İstanbul Başsavcısı Şaban Yılmaz’ı ziyaret etti.

"SUÇLULAR CEZASINI BULSUN"

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Özbek’in gerçekleştirdiği ziyarette "Olayların ucu kime gidiyorsa bu işi soruşturun, suçlular cezasını bulsun dediği” öğrenildi.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

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Öte yandan, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, kulübün sezonluk bilet satış ve devir işlemleri konusundaki usulsüzlük iddialarını görüşmek üzere 5 Eylül Perşembe günü RAMS Park'ta olağanüstü toplantı yapacaklarını duyurdu.

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