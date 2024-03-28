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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Martin Jahn ile bir araya geldi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.03.2024 14:36
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Skoda Auto Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Jahn ile bir araya geldi.

Yüce Auto firmasını ziyaret amacıyla Türkiye’ye gelen Martin Jahn, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile buluştu. Hem Skoda’nın 35. yılını hem de Yüce ailesinin otomotivdeki 70. yılının kutlandığı organizasyonda Özbek’in doğum günü de kutlandı.

Buluşma ile ilgili konuşan Başkan Dursun Özbek, "Sevgili Ahmet kardeşime bu çabalarından dolayı, Mr. Jahn’a Türkiye’ye verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada Galatasaray için önemli hususlardan birisi de Galatasaray bir dünya kulübü, onlar da bir dünya markası. İki büyük markanın bir arada iş birliğinin her iki tarafa da büyük fayda getireceğini Mr. Jahn’a da söyledim. Bu buluşmamızın o yönde de meyve vereceğini düşünüyorum. Ahmet Bey çok iyi bir Galatasaraylı" diye konutu.

Ahmet Yüce ise, "Başkanıma teşekkür ediyorum. Yoğun işleri arasında geldi, bizi onurlandırdı. Dursun ağabeyle 40-45 senedir dostluğumuz var. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

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