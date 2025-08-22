SPOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek taraftara ekonomik müjdeyi verdi! Galatasaray'ın mali yapısını övdü...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sarı kırmızılıların mali yapısıyla alakalı açıklamalarda bulundu. Özbek’in, ‘‘Galatsaray'ın mali yapısı geçmişle kıyaslanmayacak bir seviyeye geldi’’ sözleri gündem oldu.

Burak Kavuncu

Süper Lig devi Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek MCT Technic ile Galatasaray Erkek Basketbol Takımı isim sponsorluğu lansmanını gerçekleştirdi. Başkan Özbek, Sarı kırmızılı takımın mali yapısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özbek, token konusunda da taraftara müjdeyi verdi. İşte sözleri…

ÖZBEK: ‘‘YATIRIMCIMIZ MUTLU’’

Başkan Özbek, ‘‘Borsadaki değerimizden yatırımcılarımız son derece mutlu. Galatsaray'ın mali yapısı geçmişle kıyaslanmayacak bir seviyeye geldi.'' dedi.

TOKEN MÜJDESİNİ VERDİ!

Özbek, ''Token ihracı ve sermaye artırımı konusunda önümüzdeki günlerde bilgilendirme yapacağız. Sözleşmeleri TL bazında yaptığımızda enflasyonu eklememiz gerekiyor.’’ ifadelerinde bulundu.

