SPOR

74
71
51
50
48
45
42
40
39
39
39
37
36
34
34
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Divan Kurulu'nda Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Divan Kurulu'nda Fenerbahçe'ye gönderme!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.04.2025 15:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sarı-Kırmızılılar'ın olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek'in Fenerbahçe göndermesi dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Divan Kurulu'nda Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray Divan Kurulu Nisan ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapılıyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Tüm üyelerimizi 23 Nisan’da Florya’ya düzenleyeceğimiz etkinliğine davet ediyorum. Artık Florya’yı bırakıyoruz, Kemerbugaz’a kısmen taşındık. A takım için bitti. Aynı zamanda Florya’ya veda partisi gibi organize edeceğiz. Kemerburgaz’da da hoş geldin parti yapmayı düşünüyoruz. Sizlerin katılımıyla gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" dedi.
Riva’daki arazide yeni müteahhitle çalışmaların devam edeceğini belirten Özbek, "Sözleşmeler yeniden yapıldı. Galatasaray, yapılan bu yeni sözleşmelerle çok önemli mali getiriye sahip olacak" şeklinde konuştu.

"TESİSLEŞMEYİ TAMAMLAMAMIZ LAZIM"

Screenshot_17

Başkan Özbek, tek amaçlarının Galatasaray’ın sahip olduğu değerleri en doğru şekilde kullanıp, kulübü geleceğe en güçlü şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu değerleri her toplantıda sizlere anlatmaya çalışıyorum. Galatasaray’ın gerçekten dünyaca ünlü çok iyi tanınan spor markası olması ayrıca sivil toplam kuruluşu özelliğine de sahip olması, bu değerlerin önümüzdeki 100 yıllara taşınması açısından büyük önem kazanıyor. Tesisleşme bizim olmazsa olmazımızı. Eğer spor kulübüysek, Türkiye’yi yurt dışında gururlandırmak istiyorsak tesislerimizi yapmamız lazım. Bunun için ben ve arkadaşlarım büyük çaba sarf ediyoruz. Özelikle futbol tesislerimiz modern tesisleri oldu. Hakikaten bize çok yakıştı. Sıra salon sporlarına geldi. Hep beraber Galatasaray’a yapacağımız en büyük hizmet, yönetimleri bu konuda destekleyerek, tesisleşmeyi tamamlamamız lazım. Galatasaray’ın önümüzdeki yıllarını bugünden hazırlamamız gerekiyor."

"ERKEK BASKETBOL TAKIMIMIZ İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE FİNAL-FOUR’A KALDI"

Screenshot_16

Basketbolda ve voleybol takımlarının aldığı sonuçlar hakkında da konuşan Dursun Özbek, "Erkek basketbol takımımız, tarihimizdeki ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde Final-Four’a kaldı. Bu akşam da erkek voleybol takımımız, Fenerbahçe’ye karşı ilk maçı 3-0 kazandığı maçın rövanşına çıkacak. Bugün de net bir galibiyet alıp, adını finale yazdıracağından son derece eminim. Yarı final serisinde hepimizi gururlandıran, altın setle kaybeden kadın voleybol takımımız ise yarın akşam 3.’lük mücadelesine başlayacak. Hafta sonu evimizde Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, şampiyonluk için son maçına çıkacak. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Söz verdiğimiz gibi üstüne koya koya gidiyoruz. Daha önemlisi ise bunu ayağımızı yorgana uzatarak gidiyoruz. İnşallah ihtiyacımız olan tesisleri tamamladığımız vakit, tüm takımlarımız sürdürülebilir şekilde sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en üst sıralarında yerini kuvvetlendirecek" açıklamasında bulundu.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME!

Screenshot_15

Dursun Özbek: "Tüm takımlarımız için kuvvetli bir alkış istiyorum. Kuvvetli alkışın esası, bunun Kadıköy'den duyulmasıdır. Öyle değil mi Sami Ağabey?"

"TÜM ENGELLEMELERE RAĞMEN..."

Screenshot_14

Futbol takımının Trendyol Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda yoluna emin adımlarla gittiğini vurgulayan Özbek, "Camiamızın çok sevdiği bir mottomuz var, ’Mayıslar bizimdir’ diye. Bu mayısa da çok fazla bir şey kalmadı. Çok kısa sürede ’Mayıslar bizimdir’ mottosuna layık olacağız. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Tüm engellemelere, tüm algı çalışmalarına rağmen dimdik şekilde hedefimize ilerliyoruz. Üyelerimizden, taraftarlarımızdan takımımıza sonuna kadar destek vermelerini rica ediyorum. 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefimize hep birlikte ulaşacağız. Yapılmak istenen tüm gergin ortamlara rağmen biz sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam ediyoruz. Galatasaray bir şampiyonluk uğruna toplumu geren, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışan bir kulüp hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır. Sonuna kadar hak ettiği, her zaman sahada kazandığı şampiyonluklarla taraflı, tarafsız her sporseverin takdirini de kazanmıştır. Bu yüzden Galatasaray’ın başarıları, Türk insanına mutluluk, huzur ve umut verir. Galatasaray’ın ülkemizi yurt dışında temsil ettiği her an, işte bu umudun yansımasıdır. Galatasaray, yurt dışında başarıya yürüdüğü zaman 85 milyon Türk insanının onun arkasında olduğu hep gördük. Kulübümüzün tavrı, duruşu öyle olduğu için bu 85 milyon arkamızda olmuştur. Kopenhag’da aldığımız UEFA Kupası bunun en büyük göstergesidir. Ülkemizin insanlarının nasıl sevdiğini hafızalarımızda tazeleyelim. Sürekli gerginlik peşinde koşan o mutsuz insanlara sesleniyorum, bu ülke futbolu, bu ülke insanı sırf bir şampiyonluk kazanmak için yapmak istediğiniz bu ortamdan artık çok sıkıldı. Gelin artık bu düşmanca tavırlarınızdan, söylerken inanmadığınız sözlerinizden, kazanmak uğruna yaptığınız ahlaki açıdan sorunlu hareketlerden artık vazgeçin. Bu ülke sporuna dair sorumluluklarınızı artık yerine getirin. Sahaya dönün, orada kazanmaya, bizi orada yakalayıp, geçmeye çalışın. Üyelerimiz ve taraftarımızın desteğiyle 25. şampiyonluğumuzu kazanıp, 5. yıldızımızı takacağız. Buna yürekten inanıyorum. Tüm Galatasaraylıları sahamızda cuma günü oynayacağımız Bodrum FK maçına davet ediyorum. Önemli bir maç. Herkesi maça bekliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Canlı Skor

Samsunspor, üçüncülük şansını zora soktuSamsunspor, üçüncülük şansını zora soktu
Lemina'dan çarpıcı paylaşım: "Seni bu yola yönlendirenler..."Lemina'dan çarpıcı paylaşım: "Seni bu yola yönlendirenler..."
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alınmıştı! Türkiye'nin konuştuğu skandalda yeni gelişme... Tutuklandılar; 'Pişman mısın?' sorusuna pes dedirten yanıt

Kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alınmıştı! Türkiye'nin konuştuğu skandalda yeni gelişme... Tutuklandılar; 'Pişman mısın?' sorusuna pes dedirten yanıt

Ünlü isimler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye akın etti! Kritik süre 72 saat!

Ünlü isimler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye akın etti! Kritik süre 72 saat!

Lemina'dan çarpıcı paylaşım: "Seni bu yola yönlendirenler..."

Lemina'dan çarpıcı paylaşım: "Seni bu yola yönlendirenler..."

Bu transfer olay yaratır! Kenan'ın yeni takımı...

Bu transfer olay yaratır! Kenan'ın yeni takımı...

Fenerbahçeli isim Osimhen'i kaptı! Taraftardan golcü isme büyük tepki

Fenerbahçeli isim Osimhen'i kaptı! Taraftardan golcü isme büyük tepki

Süper Lig'in eski gol kralı 11. kattan düşerek hayatını kaybetti!

Süper Lig'in eski gol kralı 11. kattan düşerek hayatını kaybetti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Crocs fırsatlarıyla rahatlığa adım atma zamanı!

Crocs fırsatlarıyla rahatlığa adım atma zamanı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.