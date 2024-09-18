Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi! ''Babamın oğlu da olsa cezasız kalmayacak''

Galatasaray Divan Kurulu Eylül Ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlendi. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisinin hakemi olan Atilla Karaoğlan'a sert tepki gösterirken önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Dursun Özbek'in sözleri;

"SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ"

"Bu sözleşmelerin hepsi kulübümüzün çıkarlarını korumak üzere hazırlanmış özel sözleşmelerdir. Sponsorluk sözleşmesine aykırı tanıtım yada davranış sözleşmenin tek taraflı fesih edilmesi anlamına gelir. Dün akşam itibarıyla yeni sponsorluk anlaşmasını askıya aldık. Elimize netleşen bilgi ve belge olmamasına rağmen bu kararı aldık. Süreci takip ediyoruz. Bu konuda son kararımızı vereceğiz"

"1.1 MİLYAR TL'LİK EK HASILAT DAHA BEKLİYORUZ"

"126 bağımsız bölüm satıldı. Elimizde 61 tane bağımsız bölüm var. Buradan elde ettiğimiz fonla Florya'daki 45 dönümlük araziyi satın aldık. 1.1 milyar TL'lik ek hasılat daha bekliyoruz. Bugüne kadar inşaatın uzamasının sebebi çalıştığımız şirketin, yaptığımız anlaşmasının koşullarına uymaması ve bu konuda bize zorluk çıkarmasından dolayı kaynaklanıyor. Hatta geçenlerde silah çekilmesine giden tatsız bir olay yaşadık. Bu yaşanan olayın ne kadar yorucu ve hassas idare edilmesi gerektiğini hatırlattı. Florya'da kulübümüzün kendi imkanlarıyla aldığı arazinin konsolide bütçemize değerleme olarak büyük katkı yaptığı görüyorsunuz. Satın alma kararının ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. İhale bağımsız komisyon tarafından sürdürülüyor. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız"

''GALATASARAY, KAVGALARDAN, ÇEKİŞMELERDEN ÇOK ÇEKTİ''

"Bu süreç yargıya intikal etmiş vaziyette. Biz konuyu takip ediyoruz. Söz veriyorum, eğer bir suçlu varsa babamın oğlu da olsa cezasız kalmayacak. Eğer bu iddialar boş çıkarsa, bu suçlamalarda bulunanların da bu camiaya hesap vermesi gerektiğine inanıyorum. Temel amacın, bu yönetime iş yapamaz hale getirmek olduğunu düşünüyorum. Biz hiçbir çıkarımız olmadan, sadece Galatasaray sevgisiyle bu kulübe katkıda bulunmak için geldik. Yaklaşık 3 ay önce Galatasaray tarihinde rekor oyuyla bizi bu onurlu göreve layık gördünüz. Şimdi bizi yapmak istediklerimizden alıkoymaya çalışanların Galatasaray'a ne kadar zarar verdiklerini hepimizin görmesini istiyorum. Tüm bunlara rağmen aynı hedefle çalışmaya devam edeceğiz. Şeffaf olmaya, fikirlerinizi almaya, yapıcı eleştiricilerinizi dinlemeye devam edeceğiz. Galatasaray son dönemlerde kavgalardan, çekişmelerden çok çekti. Bunların hiçbirisi camiamıza iyi gelmedi. Bunu en iyi bilenlerden birisi benim."

''BAŞKA BİR HAKEM KALMADI MI?''

"Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynayacağız. Geçen sene bir hakem konusunda ciddi ifadeler kullandım; Atilla Karaoğlan. Buradaki Trabzonspor maçından sonra Galatasaray'ı nasıl katlettiğini, Galatasaray'ı nasıl doğradığını anlattım. Sezonun belki de en kritik maçına yine aynı hakemi veriyorlar. Demek sadece yönetimler değişmiş, başka hiçbir şey değişmemiş! Hakem mi kalmadı? Geçen sene ben bu hakem için bir çok şey söyledim. Başka bir hakem kalmadı mı MHK? Ben çok nadir hakemler hakkında konuşurum. Bir kişi hakkında bu kadar iddialı konuştum ama inadına bu hakemi verdiniz. Bu konular dikkate alınmazsa, lig maçları daha da zorlaşacaktır. TFF'ye sesleniyorum, bu atamalara dikkat edin."