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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması geldi!

22.06.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu konuda çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Özbek, piyasanın geçmişe göre çok yüksek olduğunu vurguladı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması geldi. Takımda kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan yıldız oyuncuyla ilgili Dursun Özbek net ifadeler kullandı.

"ICARDI'Yİ TAKIMA KATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Dursun Özbek: "Taraftarın sevgilisi. Sadece Galatasaray taraftarının sevgilisi değil, Türkiye'deki bütün futbola aşık kişilerin sevgilisi haline geldi. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Performansı da çok iyi, çok iyi performans sergiledi. Galatasaray'a katmanın çalışması içerisindeyiz. Piyasalar, geçmişe göre çok yüksek. Bütçemizin el verdiği çerçevede ama maksimum gücü sarf ederek Icardi'yi takıma katmaya çalışıyoruz. Göreceğiz bakalım. Çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray varsa her zaman umut vardır."


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