Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması geldi. Takımda kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan yıldız oyuncuyla ilgili Dursun Özbek net ifadeler kullandı.

"ICARDI'Yİ TAKIMA KATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Dursun Özbek: "Taraftarın sevgilisi. Sadece Galatasaray taraftarının sevgilisi değil, Türkiye'deki bütün futbola aşık kişilerin sevgilisi haline geldi. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Performansı da çok iyi, çok iyi performans sergiledi. Galatasaray'a katmanın çalışması içerisindeyiz. Piyasalar, geçmişe göre çok yüksek. Bütçemizin el verdiği çerçevede ama maksimum gücü sarf ederek Icardi'yi takıma katmaya çalışıyoruz. Göreceğiz bakalım. Çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray varsa her zaman umut vardır."



