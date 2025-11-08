SPOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Lionel Messi açıklaması! ''Çıtayı çok yükseğe çıkardık...''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Boğaziçi Spor Zirvesi'nde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerini açıkladı. Geçtiğimiz Ajax galibiyetiyle form yakalayan Galatasaray, ilk 8 veya 16 takım arasında yer almayı hedefliyor. Özbek, kulübün finansal yapısını güçlendirmek ve tesisleşmeyi tamamlamak için önemli adımlar attıklarını vurguladı. Ayrıca, NBA Avrupa projesinde Galatasaray'a yer verilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Lionel Messi açıklaması! ''Çıtayı çok yükseğe çıkardık...''
Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi’nde aldığı Ajax galibiyetiyle formunun zirvesinde olan Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen "Boğaziçi Spor Zirvesi"nde yer aldı. Zirvede konuşan Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 ya da 16 takım arasında yer alarak hedeflerine ulaşacaklarına inandığını söyledi. İşte açıklamalarından satır başları… | Galatasaray haberleri ...

‘‘TAKIMIMA GÜVENİYORUM! İLK 8 VEYA 16…’’

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ten Lionel Messi açıklaması! Çıtayı çok yükseğe çıkardık... 1

Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi, çok çetin bir yer. Çok önemli takımlar oynuyor. Hedeflerimiz hep yüksek. İlk 8'de çıkmak Galatasaray için çok önemli. İlk 8'de veya ilk 16'da çıkarak yola devam etmek istiyoruz. Takımıma güveniyorum. Gevşemeden ve konsantrasyonu kaybetmeden bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hedefimize ulaşacağımızı ve taraftarımızı memnun edeceğimizi umuyorum." ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK: 3 HEDEF VAR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ten Lionel Messi açıklaması! Çıtayı çok yükseğe çıkardık... 2

Geldiği günden beri kulübü finansal açıdan büyütmeye çalıştıklarını ifade eden Özbek bir konuya daha değindi. 2022'de ikinci kez başkanlığa seçildikten sonra 3 ana başlıkta hedef koyduklarının altını çizen başkan Özbek, "Birincisi finansal yapıyı düzeltmek. Faaliyet dışı gelirlerle finansal yapıyı bir yere getirebileceğimizi gördük ve yaptık. İkinci husus tesisleşme. Maalesef Galatasaray tesisleşmede yeteri kadar aktif olmadı. İkinci hedef tesisleşmeyi tamamlamak. Üçüncü hedef olarak da sportif başarıyı koyduk. Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz. Finansal boyutuna ulaştığımızı düşünüyorum. Futbolu Kemerburgaz'a taşıdık. Diğer branşlar için inşaata başlayacağız. Finansal yapının sürdürülebilir olmasını ve tesisleşmeyi tamamladığımız gün beni ve yönetimimi başarılı kabul edeceğim." dedi.

NBA AVRUPA PROJESİNDEKİ SICAK GELİŞMEYİ DUYURDU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ten Lionel Messi açıklaması! Çıtayı çok yükseğe çıkardık... 3

NBA'in bu projeyle ilgili Galatasaray'ı İsviçre'nin Cenevre kentine davet ettiğini anlatan Dursun Özbek, "Görüşmede 'NBA Avrupa'yı kuracaksınız, niye Galatasaray'ı çağırdınız? dedim. İki şeyden etkilendiklerini söylediler. Basketbol salonu projemizin ilgilerini çektiğini söylediler. Daha da önemlisi 2024-2025 sezonu sonunda şampiyonluk kutlamasını Yenikapı'da yaptığımızı, 1 milyon taraftarın yağmur altında oyuncuların kupayı kaldırmasını izlemek için bir araya geldiğini belirttiler. Bu kadar büyük taraftar kitlesine sahip bir kulübün NBA Avrupa projesinin içinde olması çok önemli dediler. Salon projesine de destek vereceklerini söylediler. NBA Avrupa'nın içinde olacağız." diye konuştu.

MESSİ SORUSUNA CEVAP VERDİ!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ten Lionel Messi açıklaması! Çıtayı çok yükseğe çıkardık... 4

Lionel Messi sorusu üzerine Dursun Özbek: "Galatasaray'ın en başarılı olduğu nokta, transferler. Çıtayı çok yükseğe çıkardık. Bu yüzden rahatlıkla Messi gündemi oluşuyor. Bunları yaparken de iyi bir finansal durum yakaladık. Bunu bozacak hiçbir faaliyette bulunmuyoruz." dedi.

