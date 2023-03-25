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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sert açıklama! ''Küçük ayak oyunlarına, içinde kabadayılık geçen numaralara gelmem''

25.03.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısında konuştu. Sert ifadeler kullanan Dursun Özbek, sözlerine milli maç nedeniyle devam etmeyeceğini söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sert açıklama! ''Küçük ayak oyunlarına, içinde kabadayılık geçen numaralara gelmem''

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı düzenleniyor. Toplantıda konuşan Dursun Özbek'ten şampiyonluk mesajı geldi.

"MAAŞ BÜTÇEMİZ 32 MİLYON EURO"

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"Bu sezon kurduğumuz kadro, geçmiş dönemki maliyetlere yakın bir kadrodur. Haziran 2022 transfer döneminde 43 milyon euro harcayarak bir takım kurduk. Yaklaşık 15 milyon euroluk da oyuncu sattık. Bu dönemde 28 milyon euro bonservis bedeli vererek yepyeni bir takım kurduk. Maaş bütçemiz ise 32 milyon euro."

"ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYECEĞİZ"

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"Okan hocamıza, ekibine ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Galatasaray'ı tanıyan çok iyi bilir: mayıs ayı bizimdir. Cumhuriyetin yüzüncü yılında şampiyonluğa yürüyeceğiz."

"KÜÇÜK AYAK OYUNLARINA GELMEM"

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"Küçük ayak oyunlarına, içinde kabadayılık geçen numaralara gelmem! TFF'ye tavsiyem şu bizim doğruları söylememizden korkmayın kardeşim çünkü doğru ve adaletli olan her zaman kazanır. Türk futboluna herkes için adaleti doğruları söyleyerek getireceğiz. Çok dikkatli olmamız gereken konular var. Başarılı gidişat bazılarının tadını kaçırmış durumda. Görüyoruz ki her şeyi planlamışlar. Galatasaray'ın gücünü hafife aldıkları için bizi saha dışına çekmeye çalışıyorlar."

"BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKACAĞIZ"

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"Seçilirken vaatlerimizden en önemlisi Bankalar Birliği'nden çıkmaktı. Galatasaray'ı içinde bulunduğu borç sarmalından kurtarmamız gerekiyor. Birçok projeler için görüşmeler yapılıyor. Kısa sürede müjdeli haberleri sizlere vereceğiz."

"HERKES İÇİN ADALET İSTİYORUZ"

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"Sosyal medyada yaptığımız ve sadece eleştiri içeren bir açıklama nedeniyle, TFF bana 21 gün hak mahrumiyeti ve ilaveten para cezası verdi. Onlara tavsiyem şu, bizim doğruları söylememizden korkmayın. Doğru ve adaletli olan her zaman kazanır. Biz Türk futboluna herkes için adaleti doğruları söyleyerek getireceğiz. Bu bizim andımızdır."

"MİLLİ MAÇ VAR! SESSİZ KALACAĞIZ"

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"Bu akşam bir milli maç oynayacağız. Söyleyecek çok şey var. Çok doluyum, çok şey söylemek istiyorum ama akşam bir maç oynayacağız. Önemli bir rakiple oynayacağız. Dolayısıyla şu an için sessiz kalacağım ama PFDK'nın verdiği veya veremediği cezalarla ilgili kısa zamanda konuşacağım."


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