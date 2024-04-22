Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF hakkında açıklama! ''Seçimi erken yapmanın faydası varsa, bu fırsat kaçmıştır''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "TFF, seçim tarihi olan 18 Temmuz’u değiştirmeyi düşünmediğini söyledi." açıklamasını yaptı.

"ERKEN SEÇİM FIRSATI KAÇMIŞTIR"

Dursun Özbek, "Kulüpler Birliği Vakfı toplanabilir fakat her seçim erkene alınmak isteniyorsa, erken yapmanın faydası varsa, bu fırsat kaçmıştır. Burada futbol ailesi olmanın özellikleri var. Bu özelliklere riayet etmek lazım. Bu çerçevede düşünmek lazım. Bugünkü toplantı amacına ulaşmamıştır." dedi

"İMZA VERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Dursun Özbek, "Şu anda imza vermeyi düşünmüyoruz. İmza verdiğimiz zaman ne oluyor, gereken imza verildiği zaman bile seçim haziran sonu, temmuz başından önce yapılmıyor. Neticede imza toplansa da toplanma da bir şey fark etmiyor. Burada şu fırsat kaçırıldı, haziran başı gibi yapılması mümkün olan bir seçimin, hiç hesapta olmayan bir davranışla ortadan kalktığını görüyoruz." açıklamasını yaptı.

"O BİLDİRİYİ 3 KULÜP ONAYLADI"

Dursun Özbek, "Cuma akşamı Kulüpler Birliği sadece 3 kulübün onayladığı bir kamuoyu açıklaması yayınladı. Bundan evvel de soruldu, görüşlerinizi bildirin diye. Galatasaray'ın okumasına bile fırsat olmadan bu yayına koyuldu. Ben de genel sekreteri aradım, sadece 3 kulüp görüş bildirmiş dedim, konuştum. Ama neticede ok yaydan çıkmış oldu. Neticede biz bugün heyet olarak, bu toplantıya geldik. Amaca ulaşmak için konulan bu bildiriyle amaçsız, sabote edilir hale geldi. Biz uzlaşma konusunda aynı şekilde düşünüyoruz. Biz uzlaşalım derken siz zehir zemberek bir bildiri koyuyorsunuz! Kısa bir görüşme oldu. Federasyon tarihi değiştirmek niyetinde olmadığını söyledi." ifadelerini kullandı.





