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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek TFF ve MHK'yı hedef aldı! Maç sonu çok sert çıkıştı: "Ne yaparsanız yapın, hodrimeydan!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.12.2024 23:00
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2-2 beraberlikle sona eren Eyüpspor maçı sonrası hakem yönetimine ve TFF'ye tepki gösterdiği çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek TFF ve MHK'yı hedef aldı! Maç sonu çok sert çıkıştı: "Ne yaparsanız yapın, hodrimeydan!"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Eyüpspor 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada hakem kararları gündem olurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek maç sonunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MHK BAŞKANINI TEBRİK EDİYORUM"

"Bugün sahamızda bir oyun seyrettik. Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Aynı zamanda Sayın TFF Başkanı'nı, MHK Başkanı'nı tebrik ediyorum hepsini. Çok güzel bir oyun hazırlanmış. Bunu da gayet de güzel oynadılar."

"TÜM MAÇLARIMIZA VERİN"

"Hakeme bir şey demiyorum. O kendine söyleneni yaptı. Görevini yaptı yani. MHK Başkanı'na sesleniyorum. Bundan sonra Oğuzhan Çakır'ı tüm maçlarımıza verin."

"TÜRKİYE'DE FUTBOL, GALATASARAY'A KARŞI OYNANAN BİR OYUNDUR"

"Geçmişte söylenen bir laf vardır. Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur. Bu akşam bir örneğini seyrettik. Biz gerçekten bu akşam anladık ki TFF'yi, rakipleri, herkesi yenmek zorundayız. Tüm yönetici arkadaşlarıma, hocalarıma, oyuncularıma söylüyorum. Bizler hedefe gideceksek TFF'yi MHK'yi hakemleri rakipleri yeneceğiz. Başka çaremiz yok."

"YALILARDA GALATASARAY KONUŞUYOR"

"Biraz futbolu bilenler, maç demiyorum, futbol demiyorum, oyun diyorum oyun oyun. Gayet güzel sergilenen bir oyun. Tekrar ediyorum, bu hakemi Oğuzhan Çakır'ı tüm maçlarımıza vereceksiniz. Ben ve arkadaşlarım, oyuncularım, hocam, biz hepinizi yenmek için hazırlanıyoruz. Bu akşam bunu anladık. Sayın TFF Başkanı söylediğini yaptı. TV'ye çıkıyor Galatasaray konuşuyor, sağda solda yalılarda Galatasaray konuşuyor."

"GALATASARAY'A DİŞ GEÇİREMEZSİNİZ"

"Galatasaray'a diş geçiremezsiniz. Ne yaparsanız yapın! Ne yaparsanız yapın. Hodrimeydan. Bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır istiyorum. Her yerde Galatasaray konuşuyorsun. TV'ye çıkıyorsun hedefin Galatasaray. Sağda solda kapalı yerlerde hedefin Galatasaray. Galatasaray ne yapmış size!"

"HİÇ KİMSE GALATASARAY İLE UĞRAŞMAYA KALKMASIN"

"Galatasaray bu ülkenin bir değeridir. Hiç kimse Galatasaray ile uğraşmaya kalkmasın. Ey MHK, bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır'ı ver, yoksa başka şeyler konuşacağım."

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
2 - 2
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor

Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek galatasaray türkiye futbol federasyonu TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı
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