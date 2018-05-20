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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in röportajına Rıza Kocaoğlu etkisi

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.05.2018 12:56 | Son Güncelleme

Göztepe tribünlerinde amigoluk da yapan oyuncu Rıza Kocaoğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in şampiyonluk sonrası verdiği röportajda ortalığı karıştırdı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in röportajına Rıza Kocaoğlu etkisi

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz’in Göztepe maçı sonrası verdiği röportaja Rıza Kocaoğlu damga vurdu. Göztepe taraftarlığıyla bilinen oyuncu Rıza Kocaoğlu, Göztepe-Galatasaray maçının ardından yaptığı hareketle gündeme oturdu…

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarda bulunduğu sırada röportaja dahil olan Rıza Kocaoğlu, ‘Şampiyon Göztepe taraftarına teşekkür ediyorum' diyerek alanı terk etti. O anlarda neye uğradığını şaşıran Mustafa Cengiz'in bakışı sosyal medyada gecenin en çok konuşulan karesi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray rıza kocaoğlu

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