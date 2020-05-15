Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu

2 hafta önce halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 10 saatlik bir operasyon geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, taburcu edildi.

Cengiz, "Her şey kontrol altında" derken ameliyat yapan doktor Uğur Türe, Galatasaray başkanının durumunun iyi olduğunu söyledi.

Türe, "Başkan çok iyi durumda. Geçen hafta zorlu bir ameliyat geçirdik. Üç adet beyincikte ve beyin sapında tümörü vardı. tamamen çıkardık. Çok iyi durumda. Evine dinlenmeye gidiyor. Bundan sonra bir kemoterapi süreci var: Bunların hepsini en iyi şekilde atlatacağına eminim" ifadelerini kullandı.

Uğur Türe, "Kolay ameliyat yok. Bu biraz daha zordu" derken, esprili bir şekilde, "Mustafa Cengiz’le sadece tek bir konuda sıkıntı yaşadık. Uyanır uyanmaz Galatasaray yönetim kurulunu topladı. Onu yasakladım. Onun şu an böyle moralli olması onun için çok iyi bir durum. İnşallah böyle gidecek” dedi.

