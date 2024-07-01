Galatasaray, Batshuayi transferini resmen duyurdu!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Batshuayi transferini resmen açıkladı.
Son iki sezondur Fenerbahçe'nin başarısı için ter döken 30 yaşındaki futbolcu Sarı-Lacivertli forma ile 75 maça çıkarken 44 gol ve 5 asist yaptı.
▪ Sözleşme: 3 yıl
▪ Yıllık maaş: 3 milyon euro
İmza ücretleri:
▪ 2024/25: 1.500.000 euro
▪ 2025/26: 1.000.000 euro
▪ 2026/27: 500.000 euro
Galatasaray, Michy Batshuayi transferini saat 19.07’de açıkladı.
Galatasaray'a transfer olan Batshuayi; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen ilk yabancı futbolcu oldu.
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