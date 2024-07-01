Galatasaray, Batshuayi transferini resmen duyurdu!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Batshuayi transferini resmen açıkladı.

FENERBAHÇE'DE 49 GOLE KATKI

Son iki sezondur Fenerbahçe'nin başarısı için ter döken 30 yaşındaki futbolcu Sarı-Lacivertli forma ile 75 maça çıkarken 44 gol ve 5 asist yaptı.

▪ Sözleşme: 3 yıl

▪ Yıllık maaş: 3 milyon euro

İmza ücretleri:

▪ 2024/25: 1.500.000 euro

▪ 2025/26: 1.000.000 euro

▪ 2026/27: 500.000 euro

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Galatasaray, Michy Batshuayi transferini saat 19.07’de açıkladı.

TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'a transfer olan Batshuayi; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen ilk yabancı futbolcu oldu.

ÜÇ TAKIMDA DA OYNAYAN FUTBOLCULAR

Refik Osman Top

Ali Soydan

Saffet Sancaklı

Sergen Yalçın

Ahmet Yıldırım

Emre Aşık

Mehmet Yozgatlı

Burak Yılmaz

Caner Erkin

Mehmet Topal





