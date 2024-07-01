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Galatasaray, Batshuayi transferini resmen duyurdu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.07.2024 19:07
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Galatasaray, Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Saat 12.00 sularında Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a gelen Belçikalı oyuncu imzayı attı.

Galatasaray, Batshuayi transferini resmen duyurdu!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Batshuayi transferini resmen açıkladı.

FENERBAHÇE'DE 49 GOLE KATKI

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Son iki sezondur Fenerbahçe'nin başarısı için ter döken 30 yaşındaki futbolcu Sarı-Lacivertli forma ile 75 maça çıkarken 44 gol ve 5 asist yaptı.

▪ Sözleşme: 3 yıl
▪ Yıllık maaş: 3 milyon euro

İmza ücretleri:

▪ 2024/25: 1.500.000 euro
▪ 2025/26: 1.000.000 euro
▪ 2026/27: 500.000 euro

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

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Galatasaray, Michy Batshuayi transferini saat 19.07’de açıkladı.

TARİHE GEÇTİ

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Galatasaray'a transfer olan Batshuayi; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen ilk yabancı futbolcu oldu.

ÜÇ TAKIMDA DA OYNAYAN FUTBOLCULAR

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Refik Osman Top
Ali Soydan
Saffet Sancaklı
Sergen Yalçın
Ahmet Yıldırım
Emre Aşık
Mehmet Yozgatlı
Burak Yılmaz
Caner Erkin
Mehmet Topal

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Anahtar Kelimeler:
Michy Batshuayi galatasaray
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