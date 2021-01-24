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Galatasaray Benfica'dan Ferro'yu transfer etmek istiyor

24.01.2021 13:23 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Benfica'dan Ferro'yu transfer etmek istiyor

Galatasaray, Portekiz Ligi takımlarından Benfica'da bu sezon fazla süre alamayan savunma oyuncusu Ferro'yu transfer etmek istiyor.

Son olarak Feyenoord forması giyen Nicolai Jörgensen ile görüşen Galatasaray, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica forması giyen Ferro'yu da gündemine aldı.

KİRALAMAK İSTİYOR

Portekiz basınında yer alan habere göre; sarı-kırmızılı takımın, Benfica forması giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtildi.

6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Portekizli savunma oyuncusu; bu sezon forma giydiği 6 maçta 216 dakika sahada kaldı.

FERRO KİMDİR?

26 Mart 1997 Portekiz doğumlu olan 23 yaşındaki Ferro, 1,92 boyunda ve stoper mevkisinde görev yapıyor. Futbola Benfica altyapısında başlayan Portekizli oyuncu sırasıyla U15, U17, U19, Benfica B ve A takım formaları giydi.

(AJANSSPOR)

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