Galatasaray beraberliği sonrası Manchester United'da ayrılık! Ten Hag 2 yıldız için talimatı verdi: Takımdan gönderin!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile 3-3 berabere kalan İngiliz devi Manchester United gruptan çıkma şansını zora sokarken alınan kötü sonuçlar sonrası eleştirilerin hedefi haline gelen Erik Ten Hag, takımda radikal bir karar aldı.
Guardian'ın haberine göre; Hollandalı çalıştırıcı, Sofyan Amrabat ve Mason Mount ile devre arasında yolların ayrılmasını istedi.
Ten Hag'ın bu iki oyuncunun performansını yetersiz bulduğu ve bu pozisyonlara yeni bir transfer arayışında olduğu belirtildi.