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  4. Galatasaray beraberliği sonrası Manchester United'da ayrılık! Ten Hag 2 yıldız için talimatı verdi: Takımdan gönderin!

Galatasaray beraberliği sonrası Manchester United'da ayrılık! Ten Hag 2 yıldız için talimatı verdi: Takımdan gönderin!

01.12.2023 11:32 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, gruptaki 5. maçında Manchester United ile berabere kalırken İngiliz ekibinde alınan bu sonuç sonrası iki ismin bileti kesildi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile 3-3 berabere kalan İngiliz devi Manchester United gruptan çıkma şansını zora sokarken alınan kötü sonuçlar sonrası eleştirilerin hedefi haline gelen Erik Ten Hag, takımda radikal bir karar aldı.

İKİ İSİM İLE YOLLAR AYRILIYOR

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Guardian'ın haberine göre; Hollandalı çalıştırıcı, Sofyan Amrabat ve Mason Mount ile devre arasında yolların ayrılmasını istedi.

TEN HAG TALİMATI VERDİ

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Ten Hag'ın bu iki oyuncunun performansını yetersiz bulduğu ve bu pozisyonlara yeni bir transfer arayışında olduğu belirtildi.

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