Galatasaray beraberliği sonrası Manchester United'da ayrılık! Ten Hag 2 yıldız için talimatı verdi: Takımdan gönderin!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile 3-3 berabere kalan İngiliz devi Manchester United gruptan çıkma şansını zora sokarken alınan kötü sonuçlar sonrası eleştirilerin hedefi haline gelen Erik Ten Hag, takımda radikal bir karar aldı.

İKİ İSİM İLE YOLLAR AYRILIYOR

Guardian'ın haberine göre; Hollandalı çalıştırıcı, Sofyan Amrabat ve Mason Mount ile devre arasında yolların ayrılmasını istedi.

TEN HAG TALİMATI VERDİ

Ten Hag'ın bu iki oyuncunun performansını yetersiz bulduğu ve bu pozisyonlara yeni bir transfer arayışında olduğu belirtildi.





