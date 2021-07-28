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Galatasaray, Berkan Kutlu transferini bitirdi!

28.07.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Sacha Boey, Alexandru Cicaldau, Barış Alper Yılmaz ve Van Aanholt'un ardından bir transferi daha bitirdi. Sarı Kırmızılılar transfer için anlaşma sağlarken resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

Galatasaray, Berkan Kutlu transferini bitirdi!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün yapılan Divan Kurulu toplantısının ardından panik transferleri yapmayacaklarını ve Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atacak hamlelerden uzak durulacağını ifade etmişti.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de dün PSV maçı öncesi yapılan basın toplantısında 3 senelik bir kadro planlaması yapılacağını ve iyi bir kadro bırakmak istediğini resmen açıklamıştı.

CİMBOM'DAN BİR SÜRPRİZ DAHA

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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan oyuncularla görüşmeler yapılırken pazarlıklar da resmen başladı. Cimbom bir transferi daha bitirdi.

BERKAN KUTLU İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor, Berkan Kutlu transferinde anlaşma sağladı. Galatasaray'ın bu transferi kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.

BURAK ELMAS, HASAN ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

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Habere göre Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu dün gece Berkan Kutlu transferi için bir araya geldi. 23 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda anlaşma sağlandı.

SON GÖRÜŞME TFF GENEL KURULU'NDA!

Burak Elmas ve Hasan Çavuşoğlu'nun TFF Olağan Genel Kurulu'nda Berkan Kutlu için son bir görüşme yaptıkları ve genç futbolcunun Galatasaray'a transferi için anlaşmanın kesin olarak sağlandığı iddia edildi.

G.SARAY TAKASTA BARTUĞ ELMAZ'I TEKLİF ETTİ

Galatasaray'ın Berkan Kutlu için Aytemiz Alanyaspor'a 3 milyon Euro ve takasta Bartuğ Elmaz'ı teklif ettiği öğrenilmitşi. Alanyaspor'un geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, başarılı performansıyla futbolseverlerin dikkatini çekmişti. 1998 doğumlu orta saha, Alanyaspor formasıyla 38 maçta 3 gol atıp, 2 de asist yapmıştı.

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