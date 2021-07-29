Galatasaray, Berkan Kutlu'yla 5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı

Galatasaray, yeni sezön öncesi 7. transferini Berkan Kutlu'yu alarak yaptı. Barış Alper Yılmaz, Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Alexandru Cicaldau, Sacha Boy ve Patrick van Aanholt'u renklerine katan Galatasaray, Berkan Kutlu transferini de resmen açıkladı.

Galatasaray oyuncu ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

Berkan Kutlu, geçen sezon Alanyaspor formasıyla 42 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

BERKAN'DAN CEVAP GELDİ

3 MİLYON EURO VE OYUNCU

Teknik Direktör Fatih Terim’in potansiyeline güvendiği ve alınmasını istediği futbolcu için iki kulüp 3 milyon Euro bonservis bedeli ve bir genç oyuncu karşılığında el sıkıştı. Transferde nokta ise iki kulüp başkanının bir araya gelmesi ile konuldu. Dün Ankara’da gerçekleştirilen TFF Olağan Mali Genel Kurulu öncesinde Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ile Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu bir araya geldi.

İTALYA'DAN DA TEKLİF GELDİ

Bu transferin olumlu sonuçlanmasında Galatasaray’ın ısrarı, isteği ve Berkan Kutlu’nun tavrı da etkili oldu. Nitekim 23 yaşındaki futbolcuya İtalya’dan iki resmi teklif geldi. Hem Sassuolo hem de Genoa kulüpleri, Berkan Kutlu için kulübüne resmi teklif yaptı.



