Trabzonspor, Dorukhan transferini açıkladı

Trabzonspor, Beşiktaş'la kontrat uzatmayan Dorukhan Toköz'ün transferi için ilk resmi açıklamayı yaptı. Bordo-mavililer KAP'a yaptığı bildirimde, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz'ün Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

4 YILLIK İMZA

Sözleşme: 3+1

2021/22 sezonu: 9 milyon TL garanti ücret

Her bir sezon için: 7 milyon TL imza parası

Son sezon opsiyon kullanılırsa: 10 milyon TL garanti ücret ve 10 milyon TL imza ücreti

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelen Dorukhan, ilk görüşmede yüksek maaş talep etmişti. Abdullah Avcı'nın da Beşiktaş'ta çalıştığı oyuncuyu istemesi nedeniyle görüşmeler hız kazandı ve ortak nokta bulundu.

Yurt dışına gitmek istediğini ifade eden ancak istediği teklif alamayan Dorukhan'la ilk teması teknik direktör Abdullah Avcı kurarken oyuncuyu takımda görmek istediğini ifade etmişti. İstanbul'da yapılan görüşmeler sonrasında Dorukhan'ın "Evet" dediği bildirildi.

BU VİDEO İLE DUYURDULAR

Bordo Mavi Dorukhan Toköz #8 pic.twitter.com/K9fFQbO6Pr — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 29, 2021



