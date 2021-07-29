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Trabzonspor, Dorukhan transferini açıkladı

29.07.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Beşiktaş'la kontrat uzatmayan Dorukhan Toköz için ilk KAP bildirimini yaptı.

Trabzonspor, Dorukhan transferini açıkladı

Trabzonspor, Beşiktaş'la kontrat uzatmayan Dorukhan Toköz'ün transferi için ilk resmi açıklamayı yaptı. Bordo-mavililer KAP'a yaptığı bildirimde, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz'ün Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelen Dorukhan, ilk görüşmede yüksek maaş talep etmişti. Abdullah Avcı'nın da Beşiktaş'ta çalıştığı oyuncuyu istemesi nedeniyle görüşmeler hız kazandı ve ortak nokta bulundu.

Yurt dışına gitmek istediğini ifade eden ancak istediği teklif alamayan Dorukhan'la ilk teması teknik direktör Abdullah Avcı kurarken oyuncuyu takımda görmek istediğini ifade etmişti. İstanbul'da yapılan görüşmeler sonrasında Dorukhan'ın "Evet" dediği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Trabzonspor Dorukhan Toköz
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Beşiktaş'la şampiyonlar ligi oynamak varken ts ile Türkiye kupasında pendiksporla oyla
Beşiktaş sana 10 gömlek büyük gelir adam olmayana
Bi durun oğlu Bi durun ya?? Daha dün ESES de para alamadın kaçtın gittin şimdi noldu? Eskişehir de bağlarda daha düne değin Tantuni yerdin şimdi nusret ten çıkmıyonuzdur... Yazık beee

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