Galatasaray Bernard Mensah transferini bitiriyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yeni sezonda kadrosunda görmek istediği Bernard Mensah konusunda ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte şu ana kadar yaşanan gelişmeler; 25 yaşındaki orta oyuncusu için Kayserispor’a ilk ciddi teklif Kasımpaşa’dan geldi.

Kasımpaşa, Kayserispor’a başarılı isim için Atletico Madrid’e olan 2,7 milyon euroluk borçlarını ödeme karşılığında oyuncuyu satın almayı önerdi. Bu gelişmeden haberdar olan Galatasaray Yönetimi hem Atletico’nun borcunu üstlendi hem de Kayserispor’a 2 milyon Euro artı bedel önerdi.

MENSAH GALATASARAY’LA ANLAŞTI

Yeni bir kadro kurmak zorunda olan Kayserispor, Galatasaray’ın bu cazip teklifini kabul etti. Yönetim para sorununu ise olası oyuncu satışlarından çözmek istiyor. Galatasaray, Maicon’un satışından yaklaşık 1,5 milyon euroyu kasasına koydu.

Planlanan transfere kaynak yaratmak için ise Belhanda, Feghouli ve Babel gibi isimlerin satılması planlanıyor. Galatasaray, Ganalı yıldız ile prensip anlaşmasına vardı. 25 yaşındaki oyuncu Galatasaray ile Kayseri arasında yapılan görüşmelerin sonlandırılması bekliyor. Fatih Terim gelişmeleri yakından takip ediyor.