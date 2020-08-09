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Galatasaray Bernard Mensah transferini bitiriyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.08.2020 11:42 | Son Güncelleme

Sarı-kırmızılı yönetim Ganalı yıldız için tüm imkanlarını seferber etti. Atletico Madrid'e Mensah'ın bonservisi için ödenmesi gereken 2,7 milyon Euro'luk borcun kapatılması garantisini veren Galatasaray, ayrıca Kayserispor'a 2 milyon Euro önerdi. Cimbom, 25 yaşındaki futbolcunun transferinde rakipsiz.

Galatasaray Bernard Mensah transferini bitiriyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yeni sezonda kadrosunda görmek istediği Bernard Mensah konusunda ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte şu ana kadar yaşanan gelişmeler; 25 yaşındaki orta oyuncusu için Kayserispor’a ilk ciddi teklif Kasımpaşa’dan geldi.

Kasımpaşa, Kayserispor’a başarılı isim için Atletico Madrid’e olan 2,7 milyon euroluk borçlarını ödeme karşılığında oyuncuyu satın almayı önerdi. Bu gelişmeden haberdar olan Galatasaray Yönetimi hem Atletico’nun borcunu üstlendi hem de Kayserispor’a 2 milyon Euro artı bedel önerdi.

MENSAH GALATASARAY’LA ANLAŞTI

Yeni bir kadro kurmak zorunda olan Kayserispor, Galatasaray’ın bu cazip teklifini kabul etti. Yönetim para sorununu ise olası oyuncu satışlarından çözmek istiyor. Galatasaray, Maicon’un satışından yaklaşık 1,5 milyon euroyu kasasına koydu.

Planlanan transfere kaynak yaratmak için ise Belhanda, Feghouli ve Babel gibi isimlerin satılması planlanıyor. Galatasaray, Ganalı yıldız ile prensip anlaşmasına vardı. 25 yaşındaki oyuncu Galatasaray ile Kayseri arasında yapılan görüşmelerin sonlandırılması bekliyor. Fatih Terim gelişmeleri yakından takip ediyor.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Üç sezondur Türkiye’de forma giyen Mensah, geride kalan sezonda en skorer dönemini yaşadı. Kayserispor’da Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda 26 maça çıkan tecrübeli futbolcu 5 gol attı, 8 de asist yaptı.

Bernard Mensah, Pedro Henrique’den sonra Kayserispor’un en hırçın oyuncusu oldu. Süper Lig’de 9 kez sarı kart gören Mensah, iki defa da kırmızı kartla cezalandırıldı. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun piyasa değeri 4 milyon Euro.

Mensah 2018- 19 sezonunda 28 resmi maça görev aldı. 28 maçta 2 bin 64 dakika sahada kalan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu 4 gol 1 asistlik performans sergiliyor.

(AKŞAM)

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