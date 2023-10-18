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Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesinde flaş deplasman kararı

18.10.2023 10:50 | Son Güncelleme:
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Galatasaray ile Beşiktaş Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaşacak. Siyah beyazlı kulüpten dikkat çeken bir açıklama geldi. Duyuruda siyah-beyazlı taraftarların Galatasaray deplasmanında yer alacağı ifade edildi. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş derbisi hangi kanalda?

Galatasaray Beşiktaş derbisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hafta sonu oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi siyah beyazlı kulüpten dikkat çeken bir açıklama geldi. Siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ali Sami Yen deplasmanındayız. Geliyoruz" ifadesine yer verildi.
İşte Galatasaray Beşiktaş derbisinin tarihi ve saati...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Beşiktaş derbisi 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Galatasaray Beşiktaş derbisi Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

İki takım için de altın değerinde 3 puanın olacağı mücadeleye Beşiktaş tarafları da alınacak. Karşılaşma öncesi Galatasaray 22 puanla ikinci sırada, Beşiktaş ise 16 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

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