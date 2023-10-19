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Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler

19.10.2023 11:05 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Beşiktaş maçı Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanacak. Sarı kırmızılılar geçen sezon burada oynanan derbiden 2-1’lik skorla galip ayrılmıştı. Sarı kırmızılılar, siyah beyazlılar ile 13 kez karşılaştı. Cimbom bu karşılaşmalarda 9 defa sahadan üstünlükle ayrılmayı başardı, Kara Kartal ise 2 kez kazandı. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Galatasaray Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri...

Galatasaray ile Beşiktaş Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaşacak. Hafta sonu oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Sporseverler internette maça ilişkin araştırma yapıyor. İşte Galatasaray Beşiktaş derbisinin tarihi, saati ve muhtemel 11'leri...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Beşiktaş derbisi 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Galatasaray Beşiktaş derbisi Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kaan, Kerem, Zaha, Tete, Icardi

Beşiktaş muhtemel 11'i: Ersin, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlain, Ghezzal, Rashica, Aboubakar

İki takım için de altın değerinde 3 puanın olacağı mücadeleye Beşiktaş tarafları da alınacak. Karşılaşma öncesi Galatasaray 22 puanla ikinci sırada, Beşiktaş ise 16 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

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