Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler

Galatasaray ile Beşiktaş Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaşacak. Hafta sonu oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Sporseverler internette maça ilişkin araştırma yapıyor. İşte Galatasaray Beşiktaş derbisinin tarihi, saati ve muhtemel 11'leri...
Galatasaray Beşiktaş derbisi 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
Galatasaray Beşiktaş derbisi Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kaan, Kerem, Zaha, Tete, Icardi
Beşiktaş muhtemel 11'i: Ersin, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlain, Ghezzal, Rashica, Aboubakar
İki takım için de altın değerinde 3 puanın olacağı mücadeleye Beşiktaş tarafları da alınacak. Karşılaşma öncesi Galatasaray 22 puanla ikinci sırada, Beşiktaş ise 16 puanla dördüncü sırada yer alıyor.