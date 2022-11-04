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Galatasaray Beşiktaş derbisine günler kala şok sakatlık! Antrenmanda kolunun üzerine düştü...

04.11.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig 13. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Ligin 13. haftasında ezeli rakiplerden Galatasaray ile Beşiktaş Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala Siyah-Beyazlı ekipte şoke eden bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Beşiktaş derbisine günler kala şok sakatlık! Antrenmanda kolunun üzerine düştü...
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi siyah-beyazlı ekipte şoke eden bir sakatlık yaşandı. Siyah-Beyazlılar'da antrenmanda kolunun üstüne düşen golcü oyuncu Weghorst'un son durumu merak konusu oldu. Hollandalı futbolcunun kritik müsabakada sahada yer alıp almayacağı belirsiz durumda.

KIRIK GÖRÜLMEDİ!

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Önceki yapılan antrenmanda kolunun üzerine düşen Wout Weghorst'un dirseğine aldığı darbe sonucu kolunda ağrı hissettiği ancak yapılan kontrollerde herhangi bir kırık veya omuzunda bir probleme rastlanmadığı belirtildi.

KENDİSİNİ DENEYECEK

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A Spor'un haberine göre; Dirseğinde ağrı hisseden Weghorst antrenmanda kendisini deneyecek. İyi hissetmesi durumunda Galatasaray maçı kadrosunda yer alacak.

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