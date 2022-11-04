Galatasaray Beşiktaş derbisine günler kala şok sakatlık! Antrenmanda kolunun üzerine düştü...

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi siyah-beyazlı ekipte şoke eden bir sakatlık yaşandı. Siyah-Beyazlılar'da antrenmanda kolunun üstüne düşen golcü oyuncu Weghorst'un son durumu merak konusu oldu. Hollandalı futbolcunun kritik müsabakada sahada yer alıp almayacağı belirsiz durumda.

KIRIK GÖRÜLMEDİ!

Önceki yapılan antrenmanda kolunun üzerine düşen Wout Weghorst'un dirseğine aldığı darbe sonucu kolunda ağrı hissettiği ancak yapılan kontrollerde herhangi bir kırık veya omuzunda bir probleme rastlanmadığı belirtildi.

KENDİSİNİ DENEYECEK

A Spor'un haberine göre; Dirseğinde ağrı hisseden Weghorst antrenmanda kendisini deneyecek. İyi hissetmesi durumunda Galatasaray maçı kadrosunda yer alacak.

