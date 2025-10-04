SPOR

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından Erman Toroğlu maçı değerlendirdi! ''Büyük takımım demeyeceksin! Ölmüş ağlayanı yok...''

Süper Lig’in 8.haftası dev bir maça sahne oldu. Galatasaray evinde Beşiktaş ile 10 kişi kaldığı maçta 1-1 berabere kalırken, maçın ardından yorumcu Erman Toroğlu maçla ilgili değerlendirmede bulundu. Toroğlu’nun ‘‘Beşiktaş ölmüş ağlayanı yok!” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Lider Galatasaray Rams Park’da karşılaştığı ezeli rakibi Beşiktaş’la 1-1 berabere kaldı. Lige 7 de 7 ile ile başlayan ve hiç puan kaybı görmeyen sarı kırmızılılar, Beşiktaş derbisi ile bu serisini de kaybetti. Maçın ardından yorumlarda bulunan Erman Toroğlu, Beşiktaş’ı yerden yere vurdu. İşte sözleri..

‘‘ÖLMÜŞ AĞLAYANI YOK!’’

Erman Toroğlu, “Puan kazanan Galatasaray. Yani bu Beşiktaş, yorgun, argın, 10 kişi kalmış bu Galatasaray'ı yenemiyorsa, ‘büyük takımım’ demeyeceksin. Yediğin gol senin hatan. Beşiktaş ölmüş ağlayanı yok!” dedi.

‘‘LIVERPOOL MAÇI…’’

Erman Toroğlu, “Galatasaray çok etkisizdi. Tabii, çok zor bir maç oynadılar, Liverpool maçı... Galatasaray çok doğru bir galibiyet aldı o ayrı. Beşiktaş'ın bu maç için kaybedecek neyi var?” ifadelerini kullandı.

HAKEMİ DEĞERLENDİRDİ

Sunucu Onur Yıldız: Hakemin çok sonuca tesir eden bir hatası yoktu

Erman Toroğlu, ‘‘İyi niyetli bir hakem, art niyetli değil, sahada gördüm. 10 üzerinden 5 buçukluk bir hakem. Bugün de yönettiği maça 5 puan veririm. Hakemi zorlayacak bir maç olmadı, hocam. Galatasaray diri olsaydı, hakemin üzerinden ütü gibi geçerdi.’’ diye konuştu.

ORKUN KÖKÇÜ’YE SESLENDİ!

Erman Toroğlu, ‘‘Orkun, sahada yoktun. ‘Beşiktaş’ın çocuğuyum’ diyorsun; geç onu abi! Sana bu parayı niye verdiler?’’

