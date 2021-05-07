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Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır

07.05.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Öte yandan Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı mücadelede Fırat Aydınus görev yapacak.

Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır

Süper Lig’in 40. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre Galatasaray-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de tümü 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da oynanacak 40. hafta maçlarının hakemlerini duyurdu.

Şampiyonluk yarışında haftanın en önemli karşılaşması olan Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.

SÜPER LİG'İN 40. HAFTASINDA GÖREV ALACAK HAKEMLER ŞÖYLE:

20.30 BB Erzurumspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
20.30 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
20.30 DG Sivasspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
20.30 Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
20.30 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 A.Hatayspor - Denizlispor: Erkan Özdamar
20.30 Galatasaray - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
20.30 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
20.30 Göztepe - İH Konyaspor: Arda Kardeşler
20.30 Trabzonspor - FT Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

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Cüneyt Çakır Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 12 yorum
Tamam maç Beşiktaş'ın belli !
galatasaraya şimdiden hayırlı olsun beşiktaş düşmanı hakem atanmış
Kim yönetirse yönetsin düzgün yönetsin kartalın tüylerini yolacağız inşallah.

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