Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler kimdir, nereli ve kaç yaşında? Halil Umut Meler hangi takımlı?

Galatasaray Beşiktaş derbisi 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Mustafa Emre Eyisoy üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olarak açıklandı. Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Halil Umut Meler'in hayatı ve biyografisi...

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.

Halil Umut Meler 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN HAKEMİ HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMLI?

Halil Umut Meler, sosyal medyada yer alan iddialara göre Galatasaray taraftarlığıyla bilinmektedir.





