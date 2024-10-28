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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk yarısında tek gol var!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.10.2024 20:49
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Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. İlk yarının tamamlandığı mücadele Sarı-Kırmızılılar soyunma odasına 1-0 önde girdi. İşte detaylar...

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk yarısında tek gol var!

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta kapanış mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İlk yarısı tamamlanan mücadele oldukça yüksek tempoda oynanırken ev sahibi ekip mücadelenin ilk 45 dakikasını 1-0 önde tamamladı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 İY
Galatasaray Galatasaray
1 - 0
Beşiktaş Beşiktaş

TEK GOL SANCHEZ'DEN

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İlk yarının tek golü mücadelenin 13. dakikasında Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta şık bir kafa vuruşu yapan Davinson Sanchez'den geldi.

İLK YARIDA 2 SARI KART

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Karşılaşmanın ilk yarısında Arda Kardeşler iki kez sarı kartına başvururken bu isimler Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz oldu.

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