Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk yarısında tek gol var!

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta kapanış mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İlk yarısı tamamlanan mücadele oldukça yüksek tempoda oynanırken ev sahibi ekip mücadelenin ilk 45 dakikasını 1-0 önde tamamladı.

TEK GOL SANCHEZ'DEN

İlk yarının tek golü mücadelenin 13. dakikasında Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta şık bir kafa vuruşu yapan Davinson Sanchez'den geldi.

İLK YARIDA 2 SARI KART

Karşılaşmanın ilk yarısında Arda Kardeşler iki kez sarı kartına başvururken bu isimler Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz oldu.