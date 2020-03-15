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Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle | CANLI İZLE

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.03.2020 18:31 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Trabzonspor ile Başakşehir'in berabere kalması Galatasaray iştahını arttırdı. Galatasaray Beşiktaş maç canlı izlemek için detaylar haberimizde.

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle | CANLI İZLE

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle... Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Ligde zirve yarışı içinde bulunan Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca beIN Sports HD 1'den canlı izlenecek maçın canlı anlatımı mynet.com'da...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Sarrachi, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz

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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği mücadelede, yardımcı hakem olarak Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hakan Ceylan olacak. Saat 19:00'de başlayacak dev maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanamayacağı yönündeki soruya yanıt veren Nihat Özdemir, "Alınmış bir karar yok. Maçların hangi şartlarda yayınlanabileceğini yayıncı kuruluş beIN SPORTS yöneticileri ile konuşacağız. Corona virüs tehdidi nedeniyle maçların seyircisiz oynandığı ülkelerde alınmış bazı kararlar var. Dünyada örnekleri mevcut. Almanya ve Portekiz'deki yayıncılar karşılaşmaları şifresiz yayınlama kararı aldı. Yapacağımız görüşme sonrası durum netlik kazanır" dedi. Çokça eleştirilen hakemlerle ilgili de yorum yapan Özdemir, "Bakın yepyeni bir hakemimiz daha var. Abdülkadir Bitigen, Galatasaray-Beşiktaş derbisini yönetecek. Sezon başında derbi yöneteceği kimin aklına gelirdi. Hakemlerimizi cesaretlendirmeli, onlara destek olmalıyız" diyerek sözlerini noktaladı.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

Ligde son 5 maçında4 galibiyet 1 beraberlik ile iyi bir performans gösteren Galatasaray’ın rakibi beşiktaş son 5 maçında 3 galibiyet,1 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşadı.

Maçı Abdulkadir Bitigen ve ekibi yönetecek. Karşılaşma Süper Lig’in yayın haklarına sahip Beinsports tarafından yayımlayacak. Aboneliğiniz yoksa hafta sonu paketini satın alarak Galatasaray Beşiktaş maçını beinConnet ile internetten canlı izleyebilirsiniz. Alternatif olarak maçı Mynet’in dakika dakika güncellenen canlı anlatımı ile de takip edebilirsiniz.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
katarli paragozler hic beles yapar mi? buna kim inanir ?
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