Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle | CANLI İZLE

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle... Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Ligde zirve yarışı içinde bulunan Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca beIN Sports HD 1'den canlı izlenecek maçın canlı anlatımı mynet.com'da...
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Sarrachi, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği mücadelede, yardımcı hakem olarak Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hakan Ceylan olacak. Saat 19:00'de başlayacak dev maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanamayacağı yönündeki soruya yanıt veren Nihat Özdemir, "Alınmış bir karar yok. Maçların hangi şartlarda yayınlanabileceğini yayıncı kuruluş beIN SPORTS yöneticileri ile konuşacağız. Corona virüs tehdidi nedeniyle maçların seyircisiz oynandığı ülkelerde alınmış bazı kararlar var. Dünyada örnekleri mevcut. Almanya ve Portekiz'deki yayıncılar karşılaşmaları şifresiz yayınlama kararı aldı. Yapacağımız görüşme sonrası durum netlik kazanır" dedi. Çokça eleştirilen hakemlerle ilgili de yorum yapan Özdemir, "Bakın yepyeni bir hakemimiz daha var. Abdülkadir Bitigen, Galatasaray-Beşiktaş derbisini yönetecek. Sezon başında derbi yöneteceği kimin aklına gelirdi. Hakemlerimizi cesaretlendirmeli, onlara destek olmalıyız" diyerek sözlerini noktaladı.
Ligde son 5 maçında4 galibiyet 1 beraberlik ile iyi bir performans gösteren Galatasaray’ın rakibi beşiktaş son 5 maçında 3 galibiyet,1 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşadı.
Maçı Abdulkadir Bitigen ve ekibi yönetecek. Karşılaşma Süper Lig’in yayın haklarına sahip Beinsports tarafından yayımlayacak. Aboneliğiniz yoksa hafta sonu paketini satın alarak Galatasaray Beşiktaş maçını beinConnet ile internetten canlı izleyebilirsiniz. Alternatif olarak maçı Mynet’in dakika dakika güncellenen canlı anlatımı ile de takip edebilirsiniz.
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