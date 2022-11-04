SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

04.11.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Beşiktaş derbisine geri sayım sürüyor. Süper Lig'in 13. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Umut Meler Düdük çalacak. Galatasaray Beşiktaş heyecanlı mücadelesini izlemek isteyen futbol severler maçın detaylarını araştırıyorlar. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Glatasaray Beşiktaş mücadelesi merakla bekleniyor. Süper Lig'in 13. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi taraftarlar karşılaşmanın detaylarını araştırmalarına hız verdiler. Rakiplerin oynadığı son 10 resmi karşılaşmada siyah beyazlılar gelibiyet sayısı açısından üstün. İşte Galatasaray Beşiktaş karşılaşmasının detayları...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç 5 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de Nef Stadyumu'nda oynanacak.

futbol topu

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Beşiktaş maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu sezon bir ilk! 13 hafta sonra kazandılar...Bu sezon bir ilk! 13 hafta sonra kazandılar...
F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri...F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri...
İngiltere'de Acun Ilıcalı tepkisi! Resmi açıklama geldi, taraftar ayaklandıİngiltere'de Acun Ilıcalı tepkisi! Resmi açıklama geldi, taraftar ayaklandı
Anahtar Kelimeler:
Derbi beşiktaş galatasaray At oynanacak yayınlanacak beşiktaş maçı ne süper li maçın iyet

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanımızı 03.50 gibi aradım

Cumhurbaşkanımızı 03.50 gibi aradım

İki tabloda EYT yasası için yol haritası!

İki tabloda EYT yasası için yol haritası!

Dünya, Arda Güler'i konuşuyor!

Dünya, Arda Güler'i konuşuyor!

Kimseye danışmadan yaptı, bileti kesildi! Milli takımda Kuntz depremi... Sergen Yalçın geliyor

Kimseye danışmadan yaptı, bileti kesildi! Milli takımda Kuntz depremi... Sergen Yalçın geliyor

Rüya gibi bir yıl! Türk takımlarına para yağdı!

Rüya gibi bir yıl! Türk takımlarına para yağdı!

Rus yıldızın fan hesabı Arda Güler'i paylaştı! Gerçek sanıldı

Rus yıldızın fan hesabı Arda Güler'i paylaştı! Gerçek sanıldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Zararlı olduğu kimsenin aklına gelmez: Soğan sizi zehirleyebilir!

Zararlı olduğu kimsenin aklına gelmez: Soğan sizi zehirleyebilir!

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Endişelenmeyi bırakın ve kazanmaya başlayın

Endişelenmeyi bırakın ve kazanmaya başlayın

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu an indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu an indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.