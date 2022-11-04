Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Glatasaray Beşiktaş mücadelesi merakla bekleniyor. Süper Lig'in 13. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi taraftarlar karşılaşmanın detaylarını araştırmalarına hız verdiler. Rakiplerin oynadığı son 10 resmi karşılaşmada siyah beyazlılar gelibiyet sayısı açısından üstün. İşte Galatasaray Beşiktaş karşılaşmasının detayları...
Galatasaray Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç 5 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de Nef Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray Beşiktaş maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.