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Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbul’da dev derbi!

08.05.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in sona ermesine çok kısa süre kala Galatasaray, lider Beşiktaş’ı sahasında konuk ediyor. Bu heyecanlı karşılaşma önce Galatasaray takımı ve taraftarı motivasyon etmek için özel klip yayınlarken, Beşiktaş, liderlik koltuğunu riske atmamak için ter dökecek.

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbul’da dev derbi!

Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş maçı haftaya damga vuracak karşılaşmalar arasında ilk sırada. Son haftaya kadar liderlik yarışından kopmak istemeyen Galatasaray elindeki tüm kozları kullanmak zorunda. Ev sahibi sarı kırmızılı ekiple arasında 6 puan bulunan Beşiktaş ise deplasmandan 3 puanla dönerek rahat bir nefes almak istiyor.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak Galatasaray Beşiktaş maçı, 8 Mayıs Cumartesi akşamı 20.30’da başlayacak. TT Arena’da oynanacak derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Müsabaka beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA TEK EKSİK!

Galatasaray’da bir oyuncu Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Sakatlığı geçen Henry Onyekuru'nun ve Covid-19 izolasyon süreci sona eren Christian Luyindama, Fatih Öztürk ile Valentine Ozornwafor teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde derbide forma giyecek.

Sarı kırmızılı ekipte sadece Covi-19 tedavi ve izolasyon süreci süren Oghenekaro Etebo kadroda yer almayacak. Bununla birlikte Arda Turan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA MENSAH ŞOKU!

Beşiktaş, Ganalı oyuncu Bernard Mensah'ın dün yapılanantrenmanda sakatlandığını ve çekilen MR sonrasında sağ uyluk arka adalesinde ödem saptandığını açıkladı.

Teknik ekibin kararıyla 26 yağındaki oyuncu Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Galatasaray : Muslera, Babel. Kerem, Feghouli, Emre Kılınç, Gedson, Taylan, Saracchi, Donk, Marcao, Şener.

Beşiktaş : Ersin, Larin Rosier, Ghezzal, N'Kodou, Lljaic, Atiba, Rıdvan, Wellington, Josef, Vida.

LİGDE SON DURUM

Ev sahibi Galatasaray bu sezon oynadığı 37 karşılaşmada 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonunda 75 puan elde etti ve ligde 3. Sırada yer alıyor.

Bu hafta deplasmanda sahaya çıkacak Beşiktaş ise 37 maç sonunda 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 81 puan topladı ve ligin zirvesinde yer alıyor.


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