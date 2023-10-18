Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 9'uncu haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

21 EKİM CUMARTESİ

13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Burak Şeker

16.00 Konyaspor - Pendikspor: Çağdaş Altay

16.00 Gaziantep FK - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler

22 EKİM PAZAR

13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan

19.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Volkan Bayarslan

19.00 Samsunspor - Başakşehir: Murat Erdoğan

23 EKİM PAZARTESİ

20.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Arda Kardeşler

20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek





