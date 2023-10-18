Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 9'uncu haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
21 EKİM CUMARTESİ
13.30 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Burak Şeker
16.00 Konyaspor - Pendikspor: Çağdaş Altay
16.00 Gaziantep FK - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler
22 EKİM PAZAR
13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan
19.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Volkan Bayarslan
19.00 Samsunspor - Başakşehir: Murat Erdoğan
23 EKİM PAZARTESİ
20.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Arda Kardeşler
20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek