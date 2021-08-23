SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, Beşiktaş'tan transfer yaptı!

Galatasaray, Beşiktaş'tan transfer yaptı!

23.08.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Beşiktaş'tan Sadık Emir Kabaca'yı transfer ettiğini açıkladı.

Galatasaray, Beşiktaş'tan transfer yaptı!

Galatasaray, Beşiktaş'tan genç basketbolcu Sadık Emir Kabaca 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Kulübümüz, profesyonel basketbolcu Sadık Emir Kabaca 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

3 Aralık 2000 tarihinde dünyaya gelen oyuncu, Bandırma Kırmızı'da 2016-2017 sezonunda kariyer başlangıcı yaptı. Ertesi sezon Bandırma ekibi ile 35 kez parkeye çıkan Kabaca, performansını artırdı ve 5.9 sayı, 4.3 ribaunt ortalaması tutturdu. 2019-2020 sezonunda ise Teksüt Bandırma ile Basketbol Süper Ligi'nde forma giyen genç basketbolcu 12 maçta boy gösterdi ve 2020-2021 sezonunu Beşiktaş'ta geçirdi.

Beşiktaş'ta 29 maça çıkan ve 16,4 süre ortalamasıyla parkede kalan milli oyuncu, 4.24 sayı, 3,1 ribaunt ortalamasıyla sezonu tamamladı.

Sadık Emir Kabaca'ya kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray'da başarılı bir kariyer diliyoruz."

Gigi Becali: Morutan'ı Galatasaray'a sattımGigi Becali: Morutan'ı Galatasaray'a sattım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaşlı yöneticilerden N'sakala'ya ziyaretBeşiktaşlı yöneticilerden N'sakala'ya ziyaret
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Galatasaray'dan transfer bombası! Galatasaray'dan transfer bombası!
Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ziya Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım!

Ziya Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım!

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Parti'li vekilden açıklama

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Parti'li vekilden açıklama

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur zammı pazarlığında son gün: Kritik saat belli oldu

Memur zammı pazarlığında son gün: Kritik saat belli oldu

EPDK duyurdu: İki ay kapatılacak

EPDK duyurdu: İki ay kapatılacak

Flaş karar! Otomobillerini geri çağırıyor

Flaş karar! Otomobillerini geri çağırıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ne yaptın Sosa! Tepki yağıyor

Ne yaptın Sosa! Tepki yağıyor

Golü attı ama sonrası olay oldu

Golü attı ama sonrası olay oldu

Bu sefer de Luyindama! Fatih Terim sinirlendi

Bu sefer de Luyindama! Fatih Terim sinirlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.