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Gigi Becali: Morutan'ı Galatasaray'a sattım

23.08.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski adı Steaua Bükreş olarak bilinen ve bir süre önce FCSB olarak değiştirilen kulübün sahibi Gigi Becali, Olimpiu Morutan'ı Galatasaray'a sattıklarını açıkladı.

Gigi Becali: Morutan'ı Galatasaray'a sattım

FCSB'nin sahibi Gigi Becali, Olimpiu Morutan'ın transferi için Galatasaray'la anlaştığını açıkladı.

Rumen basınına açıklama yapan Gigi Becali, "Olimpiu Morutan'ı 5,7 Milyon Euro karşılığında Galatasaray'a sattım. Rakam 5,7 Milyon Euro. Şimdi Morutan için 4,2 Milyon Euro ödenecek. Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanırsa, 1,5 Milyon Euro daha ödenecek" dedi.

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Becali ayrıca "Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak rakam toplam 5,7 Milyon Euro olacak. Ben memnunum." ifadelerini kullandı.

MORUTAN KİMDİR?

25 Nisan 1999 yılında Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde dünyaya gelen Olimpiu Morutan, futbol yaşantısına Universitatea Cluj altyapısında başladı. 2015 yılında henüz 16 yaşındayken A takım kadrosuna dahil edilen Morutan, burada 5 resmi maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.

Ağustos 2016'da bedelsiz olarak Botosani'ye transfer olan yıldız solak, burada geçirdiği 2 yılda 59 maça çıktı ve 2 gol, 5 asistle skora katkı sağladı. Genç yaşına rağmen sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Rumen oyuncu, 2018 yılında 700 bin euro bonservis karşılığında Steaua kulübüne imza attı.


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