Galatasaray beşinci yıldızı taktı! Art arda paylaşımlar geldi... Mourinho'ya 'deli' göndermesi

Ligi ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde bitiren Galatasaray, 25'inci şampiyonluğunu ilan edip beşinci yıldızını taktı. Galatasaray'ın bu başarısı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı.
Öte yandan Galatasaray'dan sosyal medyada art arda paylaşımlar geldi. Yapılan paylaşımlarda ezeli rakiplere göndermeler yapıldı.
'İstanbul'un tek hakimi Galatasaray' paylaşımı yapan sarı kırmızılı ekip, rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermede bulundu.
İşte o paylaşımlar:
Öte yandan videolu bir paylaşım daha yapıldı. Yapılan paylaşımda; Ali Koç, Acun Ilıcalı, Jose Mourinho ve Fenerbahçe'ye dikkat çeken göndermeler yapıldı. Mourinho'ya yapılan 'deli' göndermesi ise gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu. Galatasaray'ın yaptığı paylaşım şu şekilde:
🎬 İncelikle kurgulanmış Gala Park Sezon Finali ile karşınızdayız. pic.twitter.com/cXQGPsNLCp— #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) May 18, 2025
Okuyucu Yorumları 0 yorum