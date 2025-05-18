Galatasaray beşinci yıldızı taktı! Art arda paylaşımlar geldi... Mourinho'ya 'deli' göndermesi

Ligi ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde bitiren Galatasaray, 25'inci şampiyonluğunu ilan edip beşinci yıldızını taktı. Galatasaray'ın bu başarısı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı.

ART ARDA PAYLAŞIMLAR GELDİ

Öte yandan Galatasaray'dan sosyal medyada art arda paylaşımlar geldi. Yapılan paylaşımlarda ezeli rakiplere göndermeler yapıldı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME

'İstanbul'un tek hakimi Galatasaray' paylaşımı yapan sarı kırmızılı ekip, rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermede bulundu.

İşte o paylaşımlar:

ALİ KOÇ, ACUN ILICALI VE JOSE MOURİNHO DETAYLARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan videolu bir paylaşım daha yapıldı. Yapılan paylaşımda; Ali Koç, Acun Ilıcalı, Jose Mourinho ve Fenerbahçe'ye dikkat çeken göndermeler yapıldı. Mourinho'ya yapılan 'deli' göndermesi ise gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu. Galatasaray'ın yaptığı paylaşım şu şekilde: