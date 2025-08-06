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Galatasaray bir ilki başardı, rekor! Ezeli rakip Fenerbahçe'ye büyük fark

Yeni sezon öncesi kulüpler kadrolarını yaptıkları takviyelerle güçlendirmeye devam ederken Sarı-Kırmızılılar kadro değeri anlamında rakiplerine büyük bir fark atarak bir rekora da imza attı. İşte detaylar...

Galatasaray bir ilki başardı, rekor! Ezeli rakip Fenerbahçe'ye büyük fark
Berker İşleyen

Galatasaray, bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettirdi. 75 milyon Euro değerindeki Victor Osimhen ve Bayern Münih’ten transfer edilen Leroy Sane ile kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihinde 300 milyon Euro değerini geçen ilk takım oldu.

Şu ana kadar sadece iki transfer yapan Galatasaray, bu rekorla tarihe geçti.

OSİMHEN ZİRVEDE, SANE YAKIN TAKİPTE

Galatasaray bir ilki başardı, rekor! Ezeli rakip Fenerbahçe ye büyük fark 1

Victor Osimhen, 70 milyon Euro’luk piyasa değeriyle Süper Lig’in en değerli oyuncusu konumunda. Onu, 35 milyon Euro ile Fenerbahçe’de kiralık oynayan John Duran izlerken, 32 milyon Euro değerindeki Leroy Sane üçüncü sırada yer aldı.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE SON 24

Galatasaray bir ilki başardı, rekor! Ezeli rakip Fenerbahçe ye büyük fark 2

Galatasaray’ın yeni transferleri, ligin en değerli oyuncuları listesinde zirveye yerleşti. Sarı-kırmızılı yönetim, kadroya eklenecek yeni isimlerle takım değerini 350 milyon Euro’ya çıkarmayı hedefliyor. Bu güçlü kadroyla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde en az son 24’e kalmayı amaçlıyor.

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