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Galatasaray bir köyün tüm ihtiyaçlarını üstlenecek

07.08.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Spor Kulübü "Bir Destek Bir Yuva" projesi kapsamında bir köyün tüm ihtiyaçlarını üstlenecek.

Galatasaray bir köyün tüm ihtiyaçlarını üstlenecek

Sarı-kırmızılı kulüp, yangınlardan hasar gören bir köyün tüm ihtiyaçlarını karşılayacak.

Galatasaray’ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak Bir Destek Bir Yuva projesi kapsamında bir köyün tüm ihtiyaçlarını üstleniyoruz. Nef Vakfı ve İhtiyaç Haritası, orman yangınlarında kısmen ya da tamamen hasar gören evler; sera, çiftlik, ahır gibi üretim alanlarını; okul, sanat merkezi gibi ortak kullanım yerlerini onararak yeniden hayata geçirebilmek, geçim kaynaklarını, hayvanlarını, birikimlerini, kovanlarını, tarım araçlarını ve daha birçoğunu kaybeden vatandaşlarımıza destek olabilmek için “Bir Destek Bir Yuva” projesini başlattılar. Birlikteliğin gücüne inandığımız bu zor günlerde Galatasaray Spor Kulübü olarak Bir Destek Bir Yuva projesi kapsamında bir köyün tüm ihtiyaçlarını da biz üstleniyoruz. Hayatı hep beraber yeniden yeşerteceğiz!" denildi.

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yangın Galatasaray Futbol Kulübü
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