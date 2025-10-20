SPOR

Galatasaray - Bodo/Glimt maçının hakemi belli oldu! Zorlu maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek

Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçta İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver düdük çalacak. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçında 22 Ekim Çarşamba günü Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak ve saat 19.45’te başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

Galatasaray - Bodo/Glimt karşılaşmasında VAR’da İskoçya’dan Andrew Dallas, AVAR’da da Hollanda’dan Clay Ruperti yer alacak.

