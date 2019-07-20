Galatasaray bu yaz transfer döneminde ince eleyip, sık dokuyor

Yeni sezon transferler çalışmaları kapsamında kadrosuna 7 yeni isim katan Galatasaray, şu ana kadar transferin en hareketli takımları arasında yer alıyor. UEFA'nın Finansal Fair-Play kuralları çerçevesinde hareket eden sarı-kırmızılılar, bu kapsamda yaptığı transferlerde ise bonservisi elinde olan oyuncuları tercih etti.

Cimbom kadrosunu Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Jean Michael Seri ve Okan Kocuk ile güçlendirdi. Bu futbolculardan 5'ini bonservis ödemeden alan Aslan, 1 isme bonservis, 1'ine de kiralama bedeli verdi. Sarı-kırmızılılar, Ozornwafor'un bonservis bedeli için kasasından 300 bin Euro çıkarırken, Seri için ise Fulham'a 1 milyon 500 bin Euro kiralama ücreti verdi. Aslan bu transferlerin dışında daha orta saha ve forvete de takviyeler yapacak.

GEÇEN YAZ TRANSFERDE 8 MİLYON 450 BİN EURO HARCADI

Kamp dönemi başlamadan transferlerin çoğunu yapan, mevcut dönemde de bazı bölgelere nokta atışı yapmayı planlayan Galatasaray, geçtiğimiz sezona göre hareketli günler yaşıyor. Şu ana kadar 7 futbolcuyu kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonu yaz transfer dönemini geçti. Cimbom, geçtiğimiz yaz döneminde Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Henry Onyekuru, Emre Akbaba, Badou Ndiaye ve Ömer Bayram'ı transfer etmişti. Bu 6 transfer için sarı-kırmızılıların kasasından 8 milyon 450 bin Euro para çıktı.