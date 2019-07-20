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Galatasaray bu yaz transfer döneminde ince eleyip, sık dokuyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.07.2019 11:26 | Son Güncelleme

Galatasaray, 2018-2019 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcuya kiralama ve bonservis olarak 8 milyon 450 bin Euro harcarken, bu yaz döneminde ise aldığı 7 futbolcu için 1 milyon 800 bin Euro bonservis ve kiralama bedeli ödedi. Aslan, bu yaz aldığı 7 futbolcunun 5'ini bonservis vermeden transfer etti.

Galatasaray bu yaz transfer döneminde ince eleyip, sık dokuyor

Yeni sezon transferler çalışmaları kapsamında kadrosuna 7 yeni isim katan Galatasaray, şu ana kadar transferin en hareketli takımları arasında yer alıyor. UEFA'nın Finansal Fair-Play kuralları çerçevesinde hareket eden sarı-kırmızılılar, bu kapsamda yaptığı transferlerde ise bonservisi elinde olan oyuncuları tercih etti.

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Cimbom kadrosunu Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Jean Michael Seri ve Okan Kocuk ile güçlendirdi. Bu futbolculardan 5'ini bonservis ödemeden alan Aslan, 1 isme bonservis, 1'ine de kiralama bedeli verdi. Sarı-kırmızılılar, Ozornwafor'un bonservis bedeli için kasasından 300 bin Euro çıkarırken, Seri için ise Fulham'a 1 milyon 500 bin Euro kiralama ücreti verdi. Aslan bu transferlerin dışında daha orta saha ve forvete de takviyeler yapacak.

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GEÇEN YAZ TRANSFERDE 8 MİLYON 450 BİN EURO HARCADI

Kamp dönemi başlamadan transferlerin çoğunu yapan, mevcut dönemde de bazı bölgelere nokta atışı yapmayı planlayan Galatasaray, geçtiğimiz sezona göre hareketli günler yaşıyor. Şu ana kadar 7 futbolcuyu kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonu yaz transfer dönemini geçti. Cimbom, geçtiğimiz yaz döneminde Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Henry Onyekuru, Emre Akbaba, Badou Ndiaye ve Ömer Bayram'ı transfer etmişti. Bu 6 transfer için sarı-kırmızılıların kasasından 8 milyon 450 bin Euro para çıktı.

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Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde yaptığı harcamalar şöyle:

Henry Onyekuru: 800 bin Euro kiralama bedeli (Everton)

Emre Akbaba: 4 milyon Euro (Alanyaspor)

Ömer Bayram: 400 bin Euro (Akhisarspor)

Badou Ndiaye: 750 bin Euro kiralama bedeli (Stoke City)

Muğdat Çelik: Bonservissiz

Yuto Nagatomo: 2 milyon 500 bin Euro (Inter)

(İHA)

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