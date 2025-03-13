Galatasaray Bundesliga'dan öyle bir yıldız getiriyor ki... Takımdaki rolü bile belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ve lider konumda olan Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Todofichajes'ta yer alan habere göre Galatasaray, Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka ile ilgileniyor. Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği öğrenildi.

LİDERLİK ROLÜ

Todofichajes'ta yer alan haberde, Galatasaray'ın, Leverkusen'in kilit isimlerinden olan İsviçreli futbolcu için Alman ekibine cazip bir teklif sunmaya hazırlandığı vurgulandı. Xhaka'nın Galatasaray'ın projesine uygun olduğundan bahsedilirken, sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcuya takımda lider bir rol içeren sözleşme teklif etmeye hazır olduğunun altı çizildi. Leverkusen'in Xhaka'yı bırakmaktan yana olmadığı ancak Galatasaray'ın teklifinin iyi bir seviyeye çıkması durumunda transferin önünün açılabileceği aktarıldı.

DEĞERİ 17 MİLYON EURO

Granit Xhaka'nın Bayern Leverkusen ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 32 yaşındaki yıldız oyuncunun piyasa değeri ise 17 milyon Euro. Xhaka, bu sezon 40 maça çıkıp 3388 dakika sahada kalırken, 2 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.