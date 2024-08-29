Galatasaray camiası fokur fokur kaynıyor! Son 2 sezonun şampiyonu için ortaya skandal bir iddia daha atıldı! ''Ödemeler hala yapılmış değil..."

Galatasaray fokur fokur kaynıyor... Geçtiğimiz sezonun rekor puanla şampiyonu 3 ayda krizin eşiğine geldi. Önce karaborsa bilet skandalıyla çalkalanan camia şimdi de şampiyonluk primlerinin ödenmediği iddiasıyla kaynıyor.

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"HALA DAHA ÖDEME YAPILMADI"

Florya'ya yakın kaynaklar, şampiyonluk kutlamasından beri primlerin ödenmediğini belirterek, "3 ay oldu daha primler yatmadı. Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçı öncesi ezeli rakibimiz futbolcularını konsantre etmek için önemli bir vaatte bulunmuştu. Galatasaray'da ise ne bu maçtan önce ne de Young Boys karşılaşması öncesi özel prim vaat edilmedi" ifadesini kullandı.

OYUNCULAR OKAN BURUK'A DERT YANDI

Oyuncuların bu sebeple mutsuz olduğu ve motivasyon kaybı yaşadığı belirtildi. Takım kaptanlarıyla birlikte bazı isimlerin Okan Buruk'la bu durumu paylaştığı ve takım içinde rahatsızlıkların ortaya çıktığını ifade ettiler.

YALANLAMA GELMEDİ

Galatasaraylı oyuncuların isteksiz tavırları taraftarı rahatsız ederken, ödemelerin yapılmamış olması performanslarına etki edebileceği konuşuluyor. Sarı-kırmızılı camiadan henüz bu iddia ile ilgili bir yalanlama gelmedi. (Milliyet)