Galatasaray camiasını korkutan haber! O yönetici trafik kazası geçirdi, ameliyata kulüp doktoru girdi

Galatasaray Kulübü, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan'ın bir trafik kazası geçirdiğini açıkladı. Fatih Demircan'ın geçirdiği trafik kazasında sağ kolunda kırık oluştuğu ve Kulüp Doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edildiği belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan,geçirdiği trafik kazasında meydana gelen sağ kolundaki kırık sebebiyle Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine girmiştir.

Sayın Demircan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."