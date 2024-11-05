SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray camiasını korkutan haber! O yönetici trafik kazası geçirdi, ameliyata kulüp doktoru girdi

Galatasaray camiasını korkutan haber! O yönetici trafik kazası geçirdi, ameliyata kulüp doktoru girdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.11.2024 08:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan'ın bir trafik kazası geçirdi öğrenildi. Geçirdiği kaza sonrası kolu kırıldığı öğrenilen Demircan'ın son durumu kulüpten yapılan bilgilendirmeyle öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray camiasını korkutan haber! O yönetici trafik kazası geçirdi, ameliyata kulüp doktoru girdi

Galatasaray Kulübü, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan'ın bir trafik kazası geçirdiğini açıkladı. Fatih Demircan'ın geçirdiği trafik kazasında sağ kolunda kırık oluştuğu ve Kulüp Doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edildiği belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Screenshot_2

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan,geçirdiği trafik kazasında meydana gelen sağ kolundaki kırık sebebiyle Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine girmiştir.

Sayın Demircan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası son dakika galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Ukrayna ile Kuzey Kore askerleri ilk kez cephede karşı karşıya geldi

Ukrayna ile Kuzey Kore askerleri ilk kez cephede karşı karşıya geldi

Burcu Köksal'dan çok konuşulacak sözler: "İşim olmaz"

Burcu Köksal'dan çok konuşulacak sözler: "İşim olmaz"

Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı! "Sezon bitti! Böyle giderse şampiyon olacaklar"

Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı! "Sezon bitti! Böyle giderse şampiyon olacaklar"

Samsunspor'a Süper Lig'de yan bakılmıyor!

Samsunspor'a Süper Lig'de yan bakılmıyor!

UEFA'dan Türk oyuncuya çok ağır ceza!

UEFA'dan Türk oyuncuya çok ağır ceza!

F.Bahçe'nin yıldızında yırtık! O maçlarda yok...

F.Bahçe'nin yıldızında yırtık! O maçlarda yok...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Gülümseten Kasım'dan alabileceğiniz en iyi şey!

Gülümseten Kasım'dan alabileceğiniz en iyi şey!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.