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Galatasaray Can Uzun için çılgın rakamı gözden çıkardı!

Galatasaray, yaz transfer döneminin en sansasyonel hamlesine imza atmak üzere. Bundesliga’da sergilediği performansla devleri peşine takan Can Uzun için sarı-kırmızılı kurmaylar resmen devreye girdi. Oyuncu cephesini ikna etmeye çalışan Cimbom, Premier Lig devlerinin de peşinde olduğu genç maestroyu renklerine bağlamak için kulüp tarihine geçecek bir bonservis ödeyebilir.

Galatasaray Can Uzun için çılgın rakamı gözden çıkardı!
Burak Kavuncu
Can Uzun

Can Uzun

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Eintracht Frankfurt
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Trendyol Süper Lig’de yeni sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Galatasaray, Avrupa’yı sallayacak çılgın bir operasyonun düğmesine bastı. Sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki A Milli yıldız Can Uzun’u kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Sky Almanya’nın (Sky DE) geçtiği sıcak gelişme, futbol gündemine bomba gibi düştü.

RESMİ TEKLİF YOK AMA TEMASLAR BAŞLADI

Galatasaray Can Uzun için çılgın rakamı gözden çıkardı! 1

Haberin detaylarına göre, bu yaz transfer döneminin en çok takip edilmesi gereken aktörlerinden biri olan Can Uzun, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya ve transfer fikrine oldukça sıcak bakıyor. Eintracht Frankfurt yönetimi ise genç yeteneğe yönelik küresel çapta çok yoğun bir ilgi öngörüyor. Galatasaray yönetimi, oyuncu tarafıyla masaya oturarak ilk resmi dirsek temasını kurdu ancak Alman kulübüne henüz resmi bir yazılı teklif iletilmedi.

MARKUS KRÖSCHE’DEN 60 MİLYON EURO RESTİ!

Galatasaray Can Uzun için çılgın rakamı gözden çıkardı! 2

Galatasaray’ın önündeki en büyük engel ise Frankfurt cephesinin beklentisi. Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche, sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden milli futbolcu için tam 60 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor. Alman ekibi bu rakamın altına inmeyi kesinlikle düşünmüyor.

ASLAN 40 MİLYON EURO’YU GÖZDEN ÇIKARDI! PREMİER LİG TETİKTE

Galatasaray Can Uzun için çılgın rakamı gözden çıkardı! 3

Genç yıldızı kadrosuna katarak hem geleceğe yatırım yapmak hem de orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray ise kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Sarı-kırmızılı yönetimin, bu tarihi transfer için 40 milyon Euro’luk dev bir bütçeyi gözden çıkardığı öğrenildi.

Ancak Aslan’ın işi hiç de kolay değil. İngiltere Premier Lig’den birçok dev kulübün de 20 yaşındaki on numaranın durumunu yakından izlediği ve pusuya yattığı belirtildi. Galatasaray, Premier Lig ekipleri resmi hamle yapmadan önce transferi bitirmek için mekik diplomasisini hızlandırdı.

OSIMHEN'DEN SONRA İKİNCİ!

Galatasaray Can Uzun için çılgın rakamı gözden çıkardı! 4

Galatasaray'ın transfer hedefindeki Can Uzun bu bonservis bedellerine kadroya katıldığ taktirde Osimhen'in ardında en çok bonservis verilen oyuncu olarak sarı-kırmızılı kulübü tarihine geçecek.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Eintracht Frankfurt galatasaray Can Uzun
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