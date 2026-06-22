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Galatasaray, Can Uzun ile her konuda anlaşma sağladı! Yılın bombası patlıyor

Yabancı kuralı nedeniyle yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği Can Uzun transferinde sıcak saatler yaşanıyor. A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na veda etmesiyle birlikte oyuncu cephesiyle temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılılar, ailesini ikna ettiği genç yıldızla mutlu sona çok yakın.

Galatasaray, Can Uzun ile her konuda anlaşma sağladı! Yılın bombası patlıyor
Emre Şen
Can Uzun

Can Uzun

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Eintracht Frankfurt
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren ve özellikle kaliteli yerli oyuncu arayışında olan Galatasaray'da, gündemin bir numaralı maddesi Can Uzun. Teknik direktör Okan Buruk'un mutlaka kadroda görmek istediği ve bizzat görüşerek ikna ettiği milli forvet için, kulübü Eintracht Frankfurt ile pazarlıklar kıran kırana devam ediyor.

FRANKFURT'UN 60 MİLYON EURO İNADI

Galatasaray, Can Uzun ile her konuda anlaşma sağladı! Yılın bombası patlıyor 1

Galatasaray yönetiminin uzun süredir yürüttüğü transfer operasyonunda en büyük engel, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un uzlaşmaz tavrıydı. Genç oyuncunun 2026 Dünya Kupası'nda vitrine çıkmasını bekleyen ve süreci bilerek yavaşlatan Frankfurt cephesi, görüşmelerde masaya sürekli olarak oyuncunun sözleşmesinde yer alan 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini getirerek işi yokuşa sürüyordu.

DÜNYA KUPASI VEDASI SÜRECİ HIZLANDIRDI

Galatasaray, Can Uzun ile her konuda anlaşma sağladı! Yılın bombası patlıyor 2

Ancak A Milli Takımımızın gruptaki ilk iki maçını kaybederek 2026 Dünya Kupası'na erken veda etmesi ve turnuvaya devam etme şansının kalmaması, transferdeki tüm dengeleri değiştirdi. Bu gelişmenin ardından süreci hızlandıran sarı-kırmızılı yönetim, doğrudan Can Uzun'un ailesiyle temas kurarak onları İstanbul'a gelme konusunda tamamen ikna etmeyi başardı.

Grubun son maçı olan ABD karşılaşmasının ardından tatile çıkacak olan 20 yaşındaki genç yıldızın, Eintracht Frankfurt yönetimiyle bizzat görüşerek Galatasaray'a transferi için kendisine kolaylık sağlanmasını talep edeceği öğrenildi.

HÜCUMDA OSİMHEN - CAN UZUN ORTAKLIĞI

Galatasaray, Can Uzun ile her konuda anlaşma sağladı! Yılın bombası patlıyor 3

Okan Buruk'un Can Uzun'u bu kadar ısrarla istemesinin arkasında yatan temel neden ise oyuncunun hücum hattındaki çok yönlülüğü. Asıl mevkisi olan ikinci forvetin yanı sıra sol kanatta da oldukça etkili bir performans sergileyen milli yıldızın, takımın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen ile birlikte hücumda durdurulamaz bir ikili oluşturması planlanıyor.

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