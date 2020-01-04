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  4. Galatasaray, Celil Yüksel transferini açıkladı

Galatasaray, Celil Yüksel transferini açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.01.2020 12:09 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın U21 takımında forma giyen Celil Yüksel, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiralık gitti.

Galatasaray, Celil Yüksel transferini açıkladı

Galatasaray'ın U21 takımında forma giyen Celil Yüksel, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a sezon sonuna kadar kiralandı.

SARI KIRMIZILI KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."

SÖZLEŞMESİNİ UZATMIŞTI

Sezon başında Galatasaray'da sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon altyapıda 6 maça çıktı ve 1 gol attı. Adanaspor, 2019-2020 sezonun ilk devresini topladığı 12 puanla 17. sırada tamamlayabildi.

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Galatasaray Spor Toto Süper Lig Celil Yüksel tff 1. lig Adanaspor

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