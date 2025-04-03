Galatasaray cephesinden Jose Mourinho'ya cevap! "Dünyanın neresinde bunu yapabiliyor, Türkiye’yi neresi zannediyor?"

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN NERESİNDE BUNU YAPABİLİYOR, TÜRKİYE’Yİ NERESİ ZANNEDİYOR?"

Karşılaşmanın ardından Jose Mourinho’nun Okan Buruk’a saldırdığını ve bunun herkes tarafından görüldüğünü ifade eden Öztürk, “En son yaşanan bir olay var. Sadece Galatasaray’a, Galatasaray Teknik Direktörüne değil Türk futboluna olan bir saldırıdır. Mourinho bu cesareti nerden alıyor bilmiyorum. Türkiye’ye hakaret ediyor ceza yok. 4 maç alıyor, 2 maça indiriliyor, 1’ini Türkiye Kupası’nda çekiyor. Bugün Okan hocaya saldırdı." dedi.

"TÜRKİYE’Yİ NERESİ ZANNEDİYOR?"

Sözlerine devam eden Öztürk, "Gerçekten bunları anlamakta büyük zorluk çekiyoruz. Tahmin ediyorum ki federasyon ve gözlemciler artık bunu mutlaka görmüşlerdir. Okan hoca da Mourinho da gidip hakemi tebrik etti. Sonrasında Okan hocamız devam ederken Mourinho önce sözlü saldırdı, sonra fiili saldırdı. Dünyanın neresinde bunu yapabiliyor, Türkiye’yi neresi zannediyor? Tahmin ediyorum ki federasyondan önce Fenerbahçe yönetimi gereken cezayı verecektir” şeklinde konuştu.