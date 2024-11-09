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Galatasaray çıtayı arşa çıkarttı! Osimhen'in ardından Salah transferi için girişimler başladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.11.2024 10:28
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Galatasaray adına sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyada ses getirecek bir transfere imza atmak istiyor. Osimhen'in ardından kendinden söz ettirmeyi başaran sarı-kırmızılılar şimdi de Liverpool'un yıldızı Salah'ı gündemine aldı.

Galatasaray çıtayı arşa çıkarttı! Osimhen'in ardından Salah transferi için girişimler başladı
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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Galatasaray transferde büyük oynamaya devam ediyor. Osimhen transferinin ardından çıtayı iyiden iyiye yükselten sarı-kırmızılılar, bu sefer de Salah'ın peşine düştü.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

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Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 32 yaşındaki Mısırlı oyuncu, İngiltere'den çok büyük ihtimalle ayrılacak. Suudi Arabistan kulüplerinin şimdiden sıraya girdiği Salah için Galatasaray da teklif yapacak.

SPONSORLAR KARŞILAYACAK

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Galatasaray'ın Salah için 20 milyon Euro maaş önereceği ifade edildi. Bu bedelin çok büyük bir kısmının sponsorlar tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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galatasaray salah
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