Galatasaray çıtayı arşa çıkarttı! Osimhen'in ardından Salah transferi için girişimler başladı

Galatasaray transferde büyük oynamaya devam ediyor. Osimhen transferinin ardından çıtayı iyiden iyiye yükselten sarı-kırmızılılar, bu sefer de Salah'ın peşine düştü.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 32 yaşındaki Mısırlı oyuncu, İngiltere'den çok büyük ihtimalle ayrılacak. Suudi Arabistan kulüplerinin şimdiden sıraya girdiği Salah için Galatasaray da teklif yapacak.

SPONSORLAR KARŞILAYACAK

Galatasaray'ın Salah için 20 milyon Euro maaş önereceği ifade edildi. Bu bedelin çok büyük bir kısmının sponsorlar tarafından karşılanacağı öğrenildi.