Galatasaray çok istiyordu! McTominay için Manchester United'dan resmi açıklama geldi

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray'ın da gündeminde olan Scott McTominay hakkında açıklamalarda bulundu.

"TAKIMDA TUTMAK İSTİYORUZ"

McTominay için transfer ilgisi olduğunu doğrulayan Hollandalı teknik adam, "Eğer bir sezonda 10 gol atar ve milli takımda da çok iyi bir performans gösterirseniz ilgi olması normaldir. McTominay'i tutmak istiyoruz çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen sezon bize neler katabileceğini gösterdi." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

Manchester United ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alan McTominay'ın adı Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.