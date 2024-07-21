SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray çok istiyordu! McTominay için Manchester United'dan resmi açıklama geldi

Galatasaray çok istiyordu! McTominay için Manchester United'dan resmi açıklama geldi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.07.2024 16:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Manchester United'ın yıldızı McTominay Sarı-Kırmızılılar'ın radarına giren isimlerdendi. Bu isim için İngiliz ekibinden resmi açıklama geldi.

Galatasaray çok istiyordu! McTominay için Manchester United'dan resmi açıklama geldi
Scott McTominay

Scott McTominay

İSK İskoçya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Galatasaray'ın da gündeminde olan Scott McTominay hakkında açıklamalarda bulundu.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

"TAKIMDA TUTMAK İSTİYORUZ"

galatasaray-scott-mctominay-ile-anlasti_67f6d

McTominay için transfer ilgisi olduğunu doğrulayan Hollandalı teknik adam, "Eğer bir sezonda 10 gol atar ve milli takımda da çok iyi bir performans gösterirseniz ilgi olması normaldir. McTominay'i tutmak istiyoruz çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen sezon bize neler katabileceğini gösterdi." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

galatasaray-a-mctominay-yaniti

Manchester United ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alan McTominay'ın adı Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Batshuayi sonrası bir isim daha... Bu kez Beşiktaş devrede!Batshuayi sonrası bir isim daha... Bu kez Beşiktaş devrede!
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray manchester
En Çok Okunan Haberler
EYT’li emekli çalışanlar için SGK prim desteği bitti! ‘Çok zor’ diyerek yaşanacakları anlattı: ‘Çifte vergilendirme gibi bir uygulama…’

EYT’li emekli çalışanlar için SGK prim desteği bitti! ‘Çok zor’ diyerek yaşanacakları anlattı: ‘Çifte vergilendirme gibi bir uygulama…’

Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak?

Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak?

G.Saray'dan Süper Lig rekorlarını alt üst edecek transfer! Tarihe geçecek...

G.Saray'dan Süper Lig rekorlarını alt üst edecek transfer! Tarihe geçecek...

Youssef En-Nesyri transferinde olay! Meğer imza atmamasının nedeni...

Youssef En-Nesyri transferinde olay! Meğer imza atmamasının nedeni...

Taraftar 'G.Saray'a geri dön' dedi! Boey'in yanıtı çok kızdırdı

Taraftar 'G.Saray'a geri dön' dedi! Boey'in yanıtı çok kızdırdı

İşte TFF'de yeni yönetimin ilk adımı! O kural değişiyor... İlk toplantıda oylanacak

İşte TFF'de yeni yönetimin ilk adımı! O kural değişiyor... İlk toplantıda oylanacak

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.