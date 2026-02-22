SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray çok sert açıklama yapmıştı! TFF'den tek cümlelik yanıt geldi

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın yapmış olduğu açıklamaya tek cümlelik bir yanıt verdi. İşte detaylar...

Galatasaray çok sert açıklama yapmıştı! TFF'den tek cümlelik yanıt geldi
Cevdet Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

TFF, Galatasaray'ın Konyaspor maçı sonrası yapmış olduğu açıklamaya yanıt verdi.

TFF resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Futbol ayak oyunu değil, bir spordur." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'DAN SERT TEPKİ

Galatasaray çok sert açıklama yapmıştı! TFF den tek cümlelik yanıt geldi 1

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılı kulüp maçtan sonra açıklama yaparken, mücadelenin hakemine çok sert tepki gösterdi.

Galatasaray maçtan sonra resmi sitesinden bir açıklama yayınladı:

Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 2-0 kaybettikleri TÜMOSAN Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi'ne (VAR) tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında 49. dakikada ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gole değinilerek "TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır." denildi.

VAR'da görev yapan Davut Dakul Çelik hakkında idari süreç işletmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) çağrıda bulunulan açıklamada, "Müsabakanın hakemi ve şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz takımın fanatik taraftarlığı sabit olan VAR hakemi Davut Dakul Çelik denilen sözde hakem, gerçekte fanatik tarafından verilen bu karar, yalnızca bir maç sonucunu değil, ligin adaletine ve güvenilirliğine duyulan inancı da zedelemiştir. Türk futbolunun marka değerini korumak ve sahadaki emeğin gasp edilmesini önlemek başta olmak üzere sorumluluk makamında bulunan Türkiye Futbol Federasyonunu derhal göreve davet ediyoruz. Söz konusu pozisyonun şeffaf biçimde incelenmesini, VAR hakemiyle ilgili gerekli idari sürecin ivedilikle işletilmesini talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacağı iddiasında bulunulan açıklama, "Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın. Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!" ifadeleriyle sona erdi.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osimhen için ortalığı karıştıran iddia: Maaşını alamadığı için oynamadı!Osimhen için ortalığı karıştıran iddia: Maaşını alamadığı için oynamadı!
Okan Buruk'tan gece 01.40'ta açıklama! Okan Buruk'tan gece 01.40'ta açıklama!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray sert tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.