Galatasaray Cyriel Dessers'in peşinde!

Koronavirüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biriyse forvet transferi...

DIAGNE VE ANDONE YOLCU

Galatasaray, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer ettiği ancak istenen katkıyı verememesi sebebiyle sezon başında Club Brugge takımına kiraladığı Mbaye Diagne'yi kadroda düşünmüyor. Nottingham Forest ve Watford'un talip olduğu öne sürülen oyuncuya gelecek teklifler değerlendirilecek. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Brighton'dan kiraladığı ancak uzun süreli sakatlığı nedeniyle istediği kadar faydalanamadığı Florin Andone ile de yola devam etmeyecek.

FALCAO DA GİDERSE; İKİ

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde aylarca süren uğraşlar sonucu kadroya dahil edilen ancak yıllık 5 milyon Euro'yu aşan maaşıyla kulübü maddi olarak zorlayan Falcao'ya da gelen teklifler değerlendirecek. Kolombiyalı yıldıza Suudi Arabistan ve Katar'dan talipler olduğu iddia edildi. Bu amaçla forvet arayışlarını hızlandıran ve Falcao ile yollarını ayırdığı takdirde en az iki golcü takviyesi yapması beklenen sarı-kırmızılı takım için flaş bir iddia ortaya atıldı.