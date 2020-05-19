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Galatasaray Cyriel Dessers'in peşinde!

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.05.2020 14:47 | Son Güncelleme

Önümüzdeki sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Aslan, Fatih Terim'in de onayıyla Hollanda Ligi'nin gol kralına gözünü dikti. İşte detaylar...

Galatasaray Cyriel Dessers'in peşinde!

Koronavirüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biriyse forvet transferi...

DIAGNE VE ANDONE YOLCU

Galatasaray, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer ettiği ancak istenen katkıyı verememesi sebebiyle sezon başında Club Brugge takımına kiraladığı Mbaye Diagne'yi kadroda düşünmüyor. Nottingham Forest ve Watford'un talip olduğu öne sürülen oyuncuya gelecek teklifler değerlendirilecek. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Brighton'dan kiraladığı ancak uzun süreli sakatlığı nedeniyle istediği kadar faydalanamadığı Florin Andone ile de yola devam etmeyecek.

FALCAO DA GİDERSE; İKİ

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde aylarca süren uğraşlar sonucu kadroya dahil edilen ancak yıllık 5 milyon Euro'yu aşan maaşıyla kulübü maddi olarak zorlayan Falcao'ya da gelen teklifler değerlendirecek. Kolombiyalı yıldıza Suudi Arabistan ve Katar'dan talipler olduğu iddia edildi. Bu amaçla forvet arayışlarını hızlandıran ve Falcao ile yollarını ayırdığı takdirde en az iki golcü takviyesi yapması beklenen sarı-kırmızılı takım için flaş bir iddia ortaya atıldı.

DESSERS, GÜNDEME ALINDI

Hollanda basınında çıkan haberde; Galatasaray, Heracles Almelo forması giyen Nijeryalı forvet Cyriel Dessers ile ilgileniyor. Haberde, "Türkiye Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Nijeryalı forvet Dessers ile ilgileniyor" ifadelerine yer verildi.

FATİH TERİM ONAY VERDİ

Sarı-kırmızılı yöneticilerin önümüzdeki günlerde 25 yaşındaki futbolcu için girişimlerini hızlandıracağı ve teknik direktör Fatih Terim'in de oyuncunun transferine onay verdiği öğrenildi.

CYRIEL DESSERS KİMDİR?

8 Aralık 1994 tarihinde Belçika'nın Leuven kentinde dünyaya gelen Dessers, futbola OH Leuven altyapısında başladı. Aynı takımda profesyonel futbol yaşantısında başlayan Dessers, 2014 yılında KSC Lokeren takımına transfer oldu. Belçika ekibinde iki sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen golcü oyuncu, 2016 yılında Hollanda ekiplerinden NAC Breda'nın yolunu tuttu. Etkili performansına Hollanda'da da devam eden Dessers, 2017 yılında 350 bin Euro karşılığında Utrecht'e gönderildi. İki sezon boyunca Utrecht'te mücadelede eden Nijeryalı forvet, sezon başında Heracles Almelo kadrosuna dahil oldu. Bu sezon takımıyla çıktığı 29 maçta 2 bin 582 dakika süre alan Dessers, 18 gol ve 6 asistle dikkat çekici bir performans sergiledi. Heracles ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon Euro. (Sporx)

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