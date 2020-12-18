SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray’da 2 değişiklik

Galatasaray’da 2 değişiklik

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.12.2020 19:54 | Son Güncelleme

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, ligde son oynadıkları Hatayspor maçının 11’ine göre Fatih Karagümrük karşısında 2 değişiklik yaptı.

Galatasaray’da 2 değişiklik

Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Fatih Terim mücadelenin 11’inde ligde 11. haftadaki Hatayspor maçına göre 2 değişiklik yaptı.

Terim, kaleci Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir’in yerine kaleci Okan Kocuk ile sakatlıktan dönen Marcelo Saracchi’ye görev verdi. Sarı-kırmızılılarda maça Ryan Donk kaptan olarak sahaya çıktı.
Deneyimli teknik adam salı günü Darıca Gençlerbirliği ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında daha az süre verdiği futbolcularına şans vermişti.

Galatasaray’da isimleri açıklanmayan 3 futbolcu, korona virüs testleri pozitif çıkmasından dolayı kadroda yer almadı. Radamel Falcao ile Ryan Babel de sakatlıklarından dolayı kadroda bulunmuyor.
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısına Okan Kocuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba ve Mbaye Diagne ile çıktı.

Yedeklerde ise Kerem Ersunar, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Arda Turan, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol bekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti
En az 1 yıl hapis yatacak!En az 1 yıl hapis yatacak!
Vodafone Park'ta zorlu maçVodafone Park'ta zorlu maç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Görüntüler olay olmuştu! Tacizci hoca hakkında flaş karar
Görüntüler olay olmuştu! Tacizci hoca hakkında flaş karar
Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı
Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Marco Stefandl İstanbul yolcusu
Marco Stefandl İstanbul yolcusu
Fatih Terim çileden çıktı! Yıldız ismin biletini kesti
Fatih Terim çileden çıktı! Yıldız ismin biletini kesti
Futbol maçları hakkında flaş karar
Futbol maçları hakkında flaş karar
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik
Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Banyoda çıplak poz verdi
Banyoda çıplak poz verdi
Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Menajeri açıkladı…
Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Menajeri açıkladı…
Anlaşma tamam, imzalar atıldı!
Anlaşma tamam, imzalar atıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray’da 2 değişiklik
Galatasaray’da 2 değişiklik
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testini sızdıran kişiye ceza!
En az 1 yıl hapis yatacak!
Juan Pablo Pino Real Cartagena'ya transfer oldu
G.Saraylı eski yıldız 2 yıl sonra futbolda geri döndü
Fatih Terim: Süper Lig'in favorisi yok!
''Süper Lig'in favorisi yok!''
Galatasaray'da Muslera derbide oynayacak mı?
Muslera derbide oynayacak mı?
CANLI | Fatih Karagümrük-Galatasaray
CANLI | Fatih Karagümrük-Galatasaray
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.