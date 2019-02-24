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Galatasaray'da 28 yaşına giren Semih Kaya'nın doğum günü kutlandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.02.2019 14:40 | Son Güncelleme

28 yaşına giren Galatasaray'ın defans oyuncusu Semih Kaya'nın Akhisarspor maçı öncesinde doğum günü kutlandı.

Galatasaray'da 28 yaşına giren Semih Kaya'nın doğum günü kutlandı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün evinde Akhisarspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Semih Kaya'ya doğum sürprizi yapıldı. 24 Şubat 1991 doğumlu olan Semih için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde pasta kesildi. Teknik Direktör Fatih Terim ve teknik ekip ile futbolcular 28. yaşına giren futbolcu yeni yaşını kutladı. Semih Kaya devre arasında Çek ekibi Sparta Prag'dan kiralık olarak takıma katılmıştı.

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray semih kaya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kimse mutlu dgl yapmayin bari ayip yaa
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