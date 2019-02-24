Galatasaray'da 28 yaşına giren Semih Kaya'nın doğum günü kutlandı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün evinde Akhisarspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Semih Kaya'ya doğum sürprizi yapıldı. 24 Şubat 1991 doğumlu olan Semih için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde pasta kesildi. Teknik Direktör Fatih Terim ve teknik ekip ile futbolcular 28. yaşına giren futbolcu yeni yaşını kutladı. Semih Kaya devre arasında Çek ekibi Sparta Prag'dan kiralık olarak takıma katılmıştı.
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